«Брест» за две победы в Лиге чемпионов получит от УЕФА 4,2 миллиона евро. Это 10 процентов от годового бюджета клуба

«Брест» во 2-м туре Лиги чемпионов обыграл «Зальцбург» со счетом 4:0.

Это вторая победа французского клуба на турнире. По итогам двух игр «Брест» получит от УЕФА 4,2 миллиона евро — это примерно 10 процентов от годового бюджета клуба (48 миллионов евро) и половина годового фонда заработной платы игроков (8,4 миллиона евро).

В следующем матче Лиги чемпионов «Брест» встретится с «Байером». Игра пройдет в Леверкузене 23 октября.