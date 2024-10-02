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«Брест» за две победы в Лиге чемпионов получит от УЕФА 4,2 миллиона евро. Это 10 процентов от годового бюджета клуба

Сергей Разин
корреспондент
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Игроки «Бреста» празднуют победу над «Зальцбургом».
Фото Global Look Press

«Брест» во 2-м туре Лиги чемпионов обыграл «Зальцбург» со счетом 4:0.

Это вторая победа французского клуба на турнире. По итогам двух игр «Брест» получит от УЕФА 4,2 миллиона евро — это примерно 10 процентов от годового бюджета клуба (48 миллионов евро) и половина годового фонда заработной платы игроков (8,4 миллиона евро).

В следующем матче Лиги чемпионов «Брест» встретится с «Байером». Игра пройдет в Леверкузене 23 октября.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Брест
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