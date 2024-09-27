Родри, Алиссон, Сон и другие звезды угрожают забастовкой. Возможна ли она и к чему приведет?

Перспективы протеста.

Футбол изменился — и он постепенно сходит с ума. Чиновники ФИФА и УЕФА в погоне за прибылью реформируют старые турниры и вводят новые. Теперь календарь настолько плотный, что у топовых игроков стираются границы сезона. «Футбол пожирает сам себя», — пишет ESPN. Это же издание подсчитало: нынешний спортивный год, учитывая обновленный клубный чемпионат мира, будет самым длинным в истории.

И это не повод для гордости, а признак безумия. Многие футболисты могут провести за сезон до 75 матчей — по одной игре раз в пять дней на протяжении целого года. Без недельных пауз, без отпуска. Конечно, в реальности будут и паузы, и отдых, но нагрузка от этого станет еще выше, так как матчи будут проводиться с меньшими перерывами.

Футболисты и тренеры переживают.

Первым о забастовке высказался Родри. Поддержали Куртуа, Кунде и другие

Понятно, что смущает игроков: рекордно плотный график высасывает силы, а также физическое и ментальное здоровье. Футболисты боятся травм и выгорания, в равной степени угрожающих их карьере, и в попытке защитить себя даже готовы бастовать. Первым об этом предупредил полузащитник «Манчестер Сити» Родри:

«Я думаю, мы близки [к забастовке]. Если вы спросите любого игрока, он скажет то же самое. Это наше общее мнение. Если так будет продолжаться, наступит момент, когда у нас не будет другого выбора, но посмотрим. Это то, что нас беспокоит, потому что мы — те, кто страдает».

Родри сказал это 17 сентября. А спустя пять дней порвал «кресты» в матче с «Арсеналом» и выбыл до конца сезона. Очевидно, в такой ситуации есть соблазн поискать параллели, злую иронию и даже конспирологию — но не стоит. Ранее «СЭ» уже подробно рассказывал, что связь между «крестами» и нагрузкой опосредованная, так что Родри просто не повезло. Что не отменяет важности его слов.

Схожую с полузащитником мысль накануне матча с «Миланом» озвучил вратарь «Ливерпуля» Алиссон: «Никто не спрашивает игроков, что они думают об увеличении количества игр. Возможно, наше мнение не имеет значения, но все знают, что мы думаем об этом. Все устали».

А еще Сон из «Тоттенхэма»: «Мы не роботы, поэтому мы просто обязательно должны следить за этим и сократить количество матчей, чтобы играть качественнее. Я думаю, это должно стать целью».

И Жюль Кунде из «Барселоны»: «Календарь становится длиннее с каждым годом, и у нас остается все меньше времени на отдых. Мы говорим это уже три-четыре года, и никто не обращает на нас внимания, главных действующих лиц не слушают. Придет время, когда нам придется объявить забастовку, потому что это будет единственный способ заставить власть нас выслушать. Это рискованно, и травм становится все больше. Теперь приближается клубный чемпионат мира — больше работы и меньше отдыха. У нас будет около 70 игр за сезон. Это безумие», — сказал защитник каталонцев.

Тибо Куртуа. Фото AFP

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа согласен с Родри: «Он прав. Болельщики хотят видеть лучших на поле. Впереди слишком много игр, а травм становится все больше. Люди говорят, что футболисты много зарабатывают, и нам не на что жаловаться. Это правда, но мы должны найти баланс».

В общем, понятно — независимо от клубов и чемпионатов, топовые игроки солидарны. Но может ли у них что-то получиться?

В Европе не верят в забастовку. Там верят в другой путь — суд

Мнение футболистов кажется единым, но какие перспективы у их намерения? Если кратко — туманные. В вопросе забастовки слишком много подводных камней.

Первое, что вызывает сомнения в европейское прессе, — единство игроков. Точно ли все из них готовы бастовать? Для того чтобы протест получился убедительным, в нем должны принять участие очень многие. Футболисты, которым грозит 70 матчей за сезон, очевидно готовы — но что с остальными?

Даже в топовых клубах есть спортсмены, которые явно не проведут на поле 70 игр. Запасные, резервисты — многие из них только рады обновленному календарю из-за большего шанса попасть в основу. Простой пример: будет ли Матвей Сафонов бастовать за Джанлуиджи Доннарумму?

Аналогичный вопрос по игрокам из нетоповых клубов: надо ли им подставляться за суперзвезд? Согласится ли футболист из маленькой команды с низкой зарплатой и, возможно, на излете карьеры поставить свое шаткое благополучие под угрозу ради миллионера из гранда? Близки ли ему его страдания? Кажется, у него будут совсем другие мысли.

Уже по одной только этой причине — спорному единству футболистов — полноценная забастовка практически исключена. А ведь есть еще второй фактор — контрмеры со стороны клубов, чиновников, вещателей, спонсоров.

Фото Reuters

От этих кругов полностью зависят карьера игрока и его зарплата. У них есть просто гигантский инструментарий для давления. УЕФА за пару дней разгромил Суперлигу — как быстро он разберется с бунтовщиками-футболистами? Кажется, половина отвалится после первой же угрозы дисквалификацией. Вторую половину добьют финансовыми санкциями — разрывом контрактов со спонсорами, гигантскими штрафами и так далее.

Этих двух причин достаточно, чтобы считать возможную забастовку скорее фантазией, чем угрозой. Но это не означает, что все смирились, — меры принимаются, просто другие.

Так, в июне организация FIFPRO (международный профсоюз футболистов) подала в суд на ФИФА из-за реформы клубного чемпионата мира. В июле к иску присоединились 39 европейских профессиональных лиг.

Пока обращение FIFPRO касается только клубного чемпионата мира, но мечты о будущем у профсоюза революционные. Там хотят:

ограничения в 50-60 матчей на сезон для одного игрока;

ограничения случаев, когда футболист играет два матча меньше чем за четыре дня: не больше шести раз за сезон;

гарантированный летний перерыв в 3-4 недели вместо рекомендованного.

Западная пресса совсем не уверена в судьбе иска. ФИФА — юридически подкованная структура, и она стоит на своем упорно и даже дерзко. Когда профсоюз впервые, еще в мае, пригрозил судом, если новый КЧМ будет введен, в ФИФА коротко ответили, что руководствуются своими интересами. А присоединившиеся к июньскому иску лиги организация назвала «лицемерными».

На данный момент именно в суде решается будущее возможной забастовки. Если победит FIFPRO, то протест потеряет смысл, ведь триггер в лице обновленного клубного чемпионата мира будет убран. А вот если победит ФИФА, что совсем не исключено, и расписание останется в силе — то забастовка возможна. Но о препятствиях, которые ждут Родри и других пролетариев на пути к ней, мы уже говорили выше. Придется постараться.

А болельщикам остается просто смотреть футбол, которого за последние годы стало непривычно много. И станет еще больше — возможно, даже чрезмерно.