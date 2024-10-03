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«Монако» чудом спас ничью в Загребе! Головин наверняка вспомнил Сплит-2021

«Монако» сыграл вничью с загребским «Динамо»
Артем Белинин
корреспондент
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Александр Головин против Стефана Ристовского.
Фото AFP
Мартин Батурина.
Фото Reuters
1/2
Газон стадиона «Максимир» — просто ужас.
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 22:00. Maksimir (Загреб)
Динамо З
2:2
Монако

«Где-то я это уже видел», — вероятно, с такими мыслями Александр Головин выходил на поле стадиона «Максимир» против загребского «Динамо» в Лиге чемпионов. Ясно, где — без малого три года назад Головин в составе сборной России бился за чемпионат мира-2022 в абсолютно идентичном антураже. Стадион был другой («Полюд» в Сплите), но хорваты, дождь стеной и рытвины в штрафной — примерно те же самые.

Схожими оказались и проблемы. На таких ужасных газонах (вероятно, в Хорватии не знают слово «дренаж») преимущество по умолчанию у хозяев. В отличие от гостей они обычно хорошо знают родные кочки и пользуются этим, пока соперник приходит в себя. «Динамо» начало доказывать этот тезис с первых минут, хотя в иных условиях вряд ли часто покидало бы свою половину против «Монако».

Хорваты не просто держались уверенно против по привычке действовавшего с позиции силы «Монако» — с первых минут опасно атаковали, зарабатывали стандарты и в целом не выглядели командой, сгоревшей 2:9 в первом матче Лиги чемпионов.

Динамовский первый гол получился характерным для состояния покрытия — от штрафной до штрафной («Динамо» отбивалось от углового) мяч был доставлен в две передачи и почти не коснулся газона. Один заброс на ход, второй — на удар, и все получилось. Отличился Сучич, шла 3-я компенсированная минута первого тайма.

Александр Головин в&nbsp;матче &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монпелье&raquo;. «Какой смысл симулировать при наличии ВАР?» Что пишут во Франции про игру Головина

Второй начался с замен у «Монако». Печально, но одним из первых отдыхать ушел Головин — Александр со своей техникой явно не подходил для игры в таких условиях. До перерыва полузащитник проявил себя достойно, создав пару голевых моментов для партнеров. И все же тренер монегасков Ади Хюттер решил, что в этой встрече лучше справится мощный и быстрый Балогун.

Помогло не очень. Гости по-прежнему были бессильны, и, хотя приняли правила игры, все еще позволяли себе пасы в разрез или даже пяткой (!). Разумеется, мяч застревал в газоне, не доходя до адресата. А вот динамовцы, надо отдать им должное, взяли на вооружение еще кое-что, что могло бы помочь по такой погоде — дальние удары. Именно таким Батурина забил на 66-й минуте.

И когда казалось, что загребцы близки к сенсационный победе и частичной реабилитации за позор 1-го тура, выяснилось, что дождь все-таки идет для всех. На 74-й минуте вратарь хозяев Невистич вышел забирать мяч при угловом, но поскользнулся и упал — а защитник «Монако» Салису четко принял навес и забил фактически в пустые ворота.

В конце монегаски пошли в навал — тут «Динамо» закачалось. На 87-й минуте только чудом не забил Минамино (Торренте головой вынес из пустого створа), а следом гости заработали пенальти. Его уверенно реализовал Закария.

Фото AFP

Вырвать победу «Монако» не успел. Все добавленные ко второму тайму пять минут команды провозились без особой остроты, и, вероятно, с облегчением услушали свисток судьи. Неплохой результат для «Динамо», так себе исход для «Монако», совсем не очень для Головина. Александру и его партнерам остается смириться с потерей очков и готовиться к домашнему матчу с «Црвеной Звездой».

Александр Головин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Динамо (Загреб)
ФК Монако
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