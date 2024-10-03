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Компани: «Поражение от «Астон Виллы» — не конец для «Баварии», поэтому надо двигаться дальше»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Венсан Компани.
Фото Reuters

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:1) в матче 2-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Мы проиграли, и нам надо извлечь из этого урок. Это поражение — не конец для нас, поэтому надо двигаться дальше. Не могу сказать, что мы сыграли плохо. Мы здорово играли с мячом, создавали моменты, но у них сильная команда, и здесь играть очень непросто», — цитирует пресс-служба УЕФА Компани.

«Астон Вилла» набрала 6 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Бавария» с 3 очками идет 15-й.

Жоанатан Дэвид атакует ворота &laquo;Реала&raquo;. «Реал» проиграл «Лиллю», крутой камбэк «Ювентуса», Эмери победил «Баварию» и напомнил великую историю «Астон Виллы»
Источник: Официальный сайт УЕФА
Венсан Компани
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Астон Вилла
ФК Бавария
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