«Шахтер» — «Аталанта»: в первом туре обе команды сыграли нулевые ничьи
2 октября во втором туре общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Шахтер» и «Аталанта». Местом встречи соперников станет «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Начало в 19.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.
Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе «Аталанты»: коэффициент на этот исход — 1.66, что составляет примерно 54% вероятности. Раздел очков доступен за 3.80 (26%), успех «Шахтера» — за 4.90 (20%).
В первом туре обе команды сыграли нулевые ничьи. Повторение этого результата оценили в 12.0.
Тотал больше 2.5 мяча предложили за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.08. Обмен голами идет за 1.74, обратный рынок — за 2.06.
Непоражение «горняков» на «Фельтинс-Арене» дали с котировкой 2.14. Беспроигрышная серия оранжево-черных составляет пять матчей.
Прогноз и ставка на матч «Шахтер» — «Аталанта»
Бергамаски начали сезон отвратительно: после проигрыша «Реалу» в финале Суперкубка УЕФА (0:2) добились успеха всего в двух встречах из семи. Последняя победа случилась больше двух недель назад — над «Фиорентиной» (3:2) сразу после паузы на сборные. Затем команда Джанпьеро Гасперини разошлась нулевой ничьей с «Арсеналом» в первом туре общего этапа ЛЧ, влетела «Комо» (2:3) и на 90-й минуте спаслась от поражения в разборке с «Болоньей» (1:1).
Прервать безвыигрышную серию «Аталанте» будет непросто. «Горняки» набрали ход и в пяти предыдущих матчах не уступили ни разу. Причем ничьих на этом отрезке всего две — с «Болоньей» (0:0) в ЛЧ и «Вересом» (1:1) в прошлом туре чемпионата Украины. Учитывая форму обоих клубов и то, каким получился их старт в главном еврокубке, стоит ждать упорного поединка, который вряд ли вместит в себя большое количество голов.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 4.5 за 2.37.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1