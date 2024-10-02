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«Шахтер» — «Аталанта»: в первом туре обе команды сыграли нулевые ничьи

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Шахтер» — «Аталанта» 2 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Мартен Де Рон («Аталанта»).
Фото Getty Images

2 октября во втором туре общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Шахтер» и «Аталанта». Местом встречи соперников станет «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Начало в 19.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 19:45. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Шахтер
Аталанта

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе «Аталанты»: коэффициент на этот исход — 1.66, что составляет примерно 54% вероятности. Раздел очков доступен за 3.80 (26%), успех «Шахтера» — за 4.90 (20%).

В первом туре обе команды сыграли нулевые ничьи. Повторение этого результата оценили в 12.0.

Тотал больше 2.5 мяча предложили за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.08. Обмен голами идет за 1.74, обратный рынок — за 2.06.

Непоражение «горняков» на «Фельтинс-Арене» дали с котировкой 2.14. Беспроигрышная серия оранжево-черных составляет пять матчей.

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Прогноз и ставка на матч «Шахтер» — «Аталанта»

Бергамаски начали сезон отвратительно: после проигрыша «Реалу» в финале Суперкубка УЕФА (0:2) добились успеха всего в двух встречах из семи. Последняя победа случилась больше двух недель назад — над «Фиорентиной» (3:2) сразу после паузы на сборные. Затем команда Джанпьеро Гасперини разошлась нулевой ничьей с «Арсеналом» в первом туре общего этапа ЛЧ, влетела «Комо» (2:3) и на 90-й минуте спаслась от поражения в разборке с «Болоньей» (1:1).

Прервать безвыигрышную серию «Аталанте» будет непросто. «Горняки» набрали ход и в пяти предыдущих матчах не уступили ни разу. Причем ничьих на этом отрезке всего две — с «Болоньей» (0:0) в ЛЧ и «Вересом» (1:1) в прошлом туре чемпионата Украины. Учитывая форму обоих клубов и то, каким получился их старт в главном еврокубке, стоит ждать упорного поединка, который вряд ли вместит в себя большое количество голов.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 4.5 за 2.37.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Аталанта
ФК Шахтер (Донецк)
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3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
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5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
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8
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9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
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11
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