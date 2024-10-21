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«Аль-Шорта» — «Пахтакор»: смотреть матч Лиги чемпионов АФК онлайн

«Аль-Шорта» примет «Пахтакор» в Лиге чемпионов АФК
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Иракская «Аль-Шорта» примет узбекский «Пахтакор» в 3-м туре западной конференции Лиги чемпионов АФК в понедельник, 21 октября. Игра состоится на стадионе «Кербела» в Ираке и начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Аль-Шорта» — «Пахтакор» для жителей России в прямом эфире доступна на канале «Старт» (по подписке). Также следить за играми Лиги чемпионов АФК можно в онлайн-сервисе «Иви».

«Аль-Шорта» занимает 3-е место в премьер-лиге Ирака с 7 очками в 3 матчах. «Пахтакор» занимает 3-е место в суперлиге Узбекистана с 35 очками в 21 игре.

Соперники в этом розыгрыше Лиги чемпионов АФК идут без побед. У иракской команды — ничья с «Аль-Насром» (1:1) и поражение «Аль-Хилялю» (0:5), у узбекской команды — ничья с «Персеполисом» (1:1) и поражение от «Аль-Васла» (0:1).

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