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«Астон Вилла» — «Бавария»: соперники стартовали в общем этапе ЛЧ с ярких разгромов

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «Бавария» 2 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Серж Гнабри, Александр Павлович и Леон Горецка («Бавария»).
Фото Getty Images

2 октября «Астон Вилла» примет «Баварию» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и стартует в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 22:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Бавария

В букмекерской компании Winline назвали гостей фаворитами: победу «Баварии» предложили с коэффициентом 1.70, что составляет примерно 52% вероятности. Успех команды Унаи Эмери оценен в 4.20 (24%). Котировка на ничью — 4.10 (24%).

Выигрыш мюнхенцев с форой (-1) идет за 2.13. Ф(+1) для «Астон Виллы» дали за 1.67.

Специалисты считают, что соперники огорчат друг друга: опция «обе забьют» представлена за 1.52, обратный рынок — за 2.42.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.48, ТМ 2.5 — за 2.50. В первом туре «львы» разгромили «Янг Бойз» (3:0), парни Венсана Компани — загребское «Динамо» (9:2).

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Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Бавария»

Команды стартовали на общем этапе ЛЧ с ярких побед: «львы» с крупным счетом прихлопнули «Янг Бойз» (3:0), мюнхенцы разнесли загребское «Динамо» (9:2). Покер в ворота хорватского клуба оформил Харри Кейн, который рискует пропустить выезд на «Вилла Парк»: форвард получил болезненный удар по голеностопу в поединке с «Байером». Возможное отсутствие англичанина вряд ли скажется на результативности матча — в атаке «Баварии» блистают Джамал Мусиала, Майкл Олисе и Серж Гнабри. Поддержать их всегда готовы Томас Мюллер, Лерой Сане, Кингсли Коман и Матис Тель. В нападении бирмингемцев заправляет Олли Уоткинс, но нельзя забывать и про Юри Тилеманса, Джона Дурана и Амаду Онана. «Вилланы» пробили верх по голам в семи встречах на старте сезона из восьми. Парни Венсана Компани — в пяти играх из семи. Очная разборка соперников просто не может получиться скучной.

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 1.77 (если забьют ровно трижды — будет возврат).

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