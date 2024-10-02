«Астон Вилла» — «Бавария»: соперники стартовали в общем этапе ЛЧ с ярких разгромов
2 октября «Астон Вилла» примет «Баварию» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и стартует в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».
В букмекерской компании Winline назвали гостей фаворитами: победу «Баварии» предложили с коэффициентом 1.70, что составляет примерно 52% вероятности. Успех команды Унаи Эмери оценен в 4.20 (24%). Котировка на ничью — 4.10 (24%).
Выигрыш мюнхенцев с форой (-1) идет за 2.13. Ф(+1) для «Астон Виллы» дали за 1.67.
Специалисты считают, что соперники огорчат друг друга: опция «обе забьют» представлена за 1.52, обратный рынок — за 2.42.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.48, ТМ 2.5 — за 2.50. В первом туре «львы» разгромили «Янг Бойз» (3:0), парни Венсана Компани — загребское «Динамо» (9:2).
Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Бавария»
Команды стартовали на общем этапе ЛЧ с ярких побед: «львы» с крупным счетом прихлопнули «Янг Бойз» (3:0), мюнхенцы разнесли загребское «Динамо» (9:2). Покер в ворота хорватского клуба оформил Харри Кейн, который рискует пропустить выезд на «Вилла Парк»: форвард получил болезненный удар по голеностопу в поединке с «Байером». Возможное отсутствие англичанина вряд ли скажется на результативности матча — в атаке «Баварии» блистают Джамал Мусиала, Майкл Олисе и Серж Гнабри. Поддержать их всегда готовы Томас Мюллер, Лерой Сане, Кингсли Коман и Матис Тель. В нападении бирмингемцев заправляет Олли Уоткинс, но нельзя забывать и про Юри Тилеманса, Джона Дурана и Амаду Онана. «Вилланы» пробили верх по голам в семи встречах на старте сезона из восьми. Парни Венсана Компани — в пяти играх из семи. Очная разборка соперников просто не может получиться скучной.
Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 1.77 (если забьют ровно трижды — будет возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1