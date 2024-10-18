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Президент «Барселоны» Лапорта: «Мы должны играть роль моста между Суперлигой и футбольными организациями»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопросы о новом формате Лиги чемпионов и возможном запуске Суперлиги.

«Новый формат Лиги чемпионов? Я думал, что они дадут нам больше денег, но оказалось, что мы будем играть больше матчей. Это турнир, победа в котором престижна, но я ожидал, что он будет немного другим.

Суперлига? Она более жива, чем когда-либо. Для нее все готов. Но необходимо достичь взаимопонимания с футбольными организациями. «Барселона» должна играть роль моста между Суперлигой и этими организациями», — цитирует Лапорту Sport.es.

В октябре генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт сообщил, что запуск соревнований запланирован на сентябрь 2025 года.

 

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Суперлига (футбол)
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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