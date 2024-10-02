Гол и передача Салаха принесли «Ливерпулю» победу над «Болоньей»

«Ливерпуль» на своем поле победил «Болонью» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:0.

На 11-й минуте счет с передачи Мохамеда Салаха открыл Алексис Макаллистер. На 75-й минуте сам Салах удвоил преимущество мерсисайдцев.

«Ливерпуль» (6 очков) одержал вторую победу в общем этапе Лиги чемпионов и поднялся на четвертое место в таблице. «Болонья» (1) идет 26-й.

В параллельном матче «Брюгге» на выезде обыграл австрийский «Штурм» (1:0).