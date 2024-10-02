Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

2 октября, 23:52

Гол и передача Салаха принесли «Ливерпулю» победу над «Болоньей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Ливерпуль» — «Болонья».
Фото AFP

«Ливерпуль» на своем поле победил «Болонью» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:0.

На 11-й минуте счет с передачи Мохамеда Салаха открыл Алексис Макаллистер. На 75-й минуте сам Салах удвоил преимущество мерсисайдцев.

«Ливерпуль» (6 очков) одержал вторую победу в общем этапе Лиги чемпионов и поднялся на четвертое место в таблице. «Болонья» (1) идет 26-й.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:0
Болонья

В параллельном матче «Брюгге» на выезде обыграл австрийский «Штурм» (1:0).

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 22:00. Worthersee Stadion (Клагенфурт)
Штурм
0:1
Брюгге

Источник: Таблица общего этапа Лиги чемпионов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Болонья
ФК Ливерпуль
Читайте также
«Спартак» вырвал победу над «Динамо» в матче Кубка России
Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение CAS по делу Валиевой
«Уберите Доннарумму и верните Сафонова». Почему фанаты «ПСЖ» хотят заменить итальянского вратаря на россиянина
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Ювентус» в концовке матча вырвал победу над «Лейпцигом»
«Монако» ушел от поражения в матче с загребским «Динамо», Головина заменили после первого тайма
«Реал» проиграл «Лиллю» , «Астон Вилла» победила «Баварию». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Лига чемпионов: «Астон Вилла» победила «Баварию». Результаты матчей 2 октября
«Атлетико» разгромно проиграл «Бенфике» в Лиге чемпионов
«Астон Вилла» победила «Баварию» в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости