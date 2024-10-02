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2 октября, 23:56

«Реал» уступил «Лиллю» в матче Лиги чемпионов

Алина Савинова
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Тиагу Сантос и Джонатан Дэвид.
Фото Reuters

«Реал» на выезде потерпел поражение от «Лилля» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 0:1.

Автором единственного гола в этой встрече стал Джонатан Дэвид, реализовавший пенальти на 45+3-й минуте.

После этого матча «Реал» (3 очка) опустился на 16-ю позицию в турнирной таблице. «Лилль» набрал 3 балла и располагается на 18-й строчке.

В следующем матче Лиги чемпионов «сливочные» 22 октября сыграют против «Боруссии». Французский клуб на следующий день встретится с «Атлетико».

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 22:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
1:0
Реал

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