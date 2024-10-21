Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 22:00

«Реал» — «Боруссия»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Реал» сыграет с «Боруссией» в Лиге чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Боруссия» пройдет во вторник, 22 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Транслировать игру «Реал» — «Боруссия» в прямом эфире будет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при наличии подписки). Онлайн-платформа запустит мультикаст — переклички всех вечерних встреч лиги чемпионов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Реал» — «Боруссия» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Боруссия Д

Мадридский «Реал» во 2-м туре общего этапа уступил «Лиллю» (0:1), а дортмундская «Боруссия» победила «Селтик» (7:1).

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Читайте также
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
Бахрам Муртазалиев нокаутировал Тима Цзю в титульном бою за пояс IBF
Президент Путин дал гражданство РФ капитану «Зенита» Дугласу Сантосу. Карпин откажется вызывать бразильца в сборную России?
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
Подольски провел прощальный матч в карьере
Популярное видео
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Арсенал» — «Шахтер»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«ПСЖ» — ПСВ: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Монако» — «Црвена Звезда»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Мы недооцениваем величие Салаха. Он лучший африканец в истории Лиги чемпионов
Семин считает, что «Барселона» будет претендовать на победу в Лиге чемпионов
Карим Адейеми признан игроком недели в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости