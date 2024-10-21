«Реал» сыграет с «Боруссией» в Лиге чемпионов

Матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Боруссия» пройдет во вторник, 22 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Транслировать игру «Реал» — «Боруссия» в прямом эфире будет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при наличии подписки). Онлайн-платформа запустит мультикаст — переклички всех вечерних встреч лиги чемпионов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Реал» — «Боруссия» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Мадридский «Реал» во 2-м туре общего этапа уступил «Лиллю» (0:1), а дортмундская «Боруссия» победила «Селтик» (7:1).