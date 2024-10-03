Влахович: «Счастлив, что забил два гола, но еще больше я рад победе»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович прокомментировал победу над «Лейпцигом» (3:2) в матче 2-го тура основного турнира Лиги чемпионов. Форвард был признан лучшим игроком встречи.

«Сумасшедшая игра, я очень устал, но невероятно рад. Счастлив, что забил два гола, но еще больше я рад победе. Это был трудный матч против большой команды с отличным тренером», — цитирует пресс-служба УЕФА Влаховича.

«Ювентус» набрал 6 очков и вышел на 7-е место в турнирной таблице. У «Лейпцига» 0 очков за два матча — 29-я строчка.