Главная потеря года.

«Манчестер Сити» потерял своего главного футболиста. Без сомнения, Родри — ключевой элемент в системе Гвардиолы, без которого придется очень тяжело. Испанец оказывает настолько большое влияние на игру, что с ним в составе «Сити» не проигрывал 74 матча подряд (не считая поражений в серии пенальти).

Действительно, «Сити» с Родри и без него — как две разные команды. Достаточно посмотреть на исчерпывающую статистику от экспертов из Opta. Без Родри «горожане» набирают всего 1,9 очка за игру, тогда как с ним — 2,37.

Конечно, выборка маловата — без испанца «Сити» сыграл всего 21 матч. Но то, что в его отсутствие такая доминирующая команда проиграла семь из них, уже говорит о многом.

Кто заменит Родри?

Пеп Гвардиола — наверное, самый продвинутый тренер прямо сейчас. Наверняка он и в этот раз придумает, как замаскировать отсутствие испанца, но это задача не из легких.

Главным кандидатом на роль Родри называют Ковачича. Правда, Матео давно не выполнял роль разыгрывающего опорника — у Гвардиолы хорват больше заточен на атаку. Тем не менее он не так сильно уступает Родри в оборонительных действиях и даже более успешно отбирает мяч — 64,3% против 48,3% у испанца.

Важное качество Родри — пасы на длинные дистанции. Испанец способен выполнять сложные переводы в другую часть поля, и делает это с удивительной точностью. Родри в прошлом сезоне успешно доставлял 10,4 «диагонали» за игру — 84,8% точности. Ковачич такой статистикой похвастаться не может — всего 71,9% точных длинных пасов и 2,3 успешного паса за матч.

Можно вспомнить еще Матеуша Нуньеша, но это точно не тот футболист, который может взять на себя роль Родри. Мало того что португалец почти не играет, он при этом далеко не так же здорово обороняется и пасует. По сути, Нуньеш стал дорогой коллекционной игрушкой, которая обычно стоит на полке.

Фото Global Look Press

Родри правда так крут?

Гвардиола сам признается, что Родри — его главный актив.

«Он боец! И если покинул поле, значит, почувствовал что-то не то. В другом случае Родри бы остался. Это лучший опорник мира и потенциальный обладатель «Золотого мяча».

Пеп прав. Пока Родри был на поле, «Сити» выигрывал у «Арсенала» и контролировал матч. А уже спустя 43 секунды (!) после его замены Риккардо Калафьори сравнял счет пушечным ударом.

«Сити» отлично справлялся в начале сезона и без испанца, убедительно одержав победы в трех стартовых матчах. Но очевидно, что соперники там были не из числа великих (извините, фанаты «Челси»).

Многие говорили, что Родри — главный творец успехов «Сити» последних лет и особенно сезона-2022/23, в котором клуб завоевал требл. Родри тогда забил в финале Лиги чемпионов и принес команде первый в ее истории европейский трофей.

«Голевые нарезки по своему определению посвящаются другим людям. Опорный полузащитник должен думать за всю команду и не ждать всеобщей похвалы. Но в клубе все игроки и работники знают, насколько Родри важен для нас. Невероятно важен», — уверял Гвардиола.

Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте соглашался: «Родри должен забрать «Золотой мяч». Отдайте его ему, пожалуйста. Он просто-напросто лучший игрок в мире».

«Он буквально Rolls-Royce: контролировал весь центр поля, задавал темп игре, все шло через него. Как только ты думаешь, что успешно его прессингуешь и сейчас заберешь мяч, оказывается, что он тебя обманул и получил больше времени на следующий пас. Он очень редко ошибается и диктует всю игру «Сити», — восхищался футболист «Лутона» Том Локьер.

Хосеп Гвардиола. Фото Global Look Press

Что делать «Сити»?

Очевидно, до зимнего трансферного окна «Манчестер Сити» придется как-то жить без Родри. Посмотрим, что придумает Гвардиола: сбросит все задачи на Ковачича или же поделит его роль между несколькими игроками.

Кстати, про трансферы: в соцсетях уже стали связывать «Сити» с Мартином Субименди. Футболист «Реал Сосьедад» должен был летом оказаться в «Ливерпуле», но в последний момент решил остаться. Сейчас таблоиды говорят, что Субименди пожалел о своем решении и хотел бы сменить команду.

Главным кандидатом на его подписание, наверное, все еще остается «Ливерпуль», но вполне можно ожидать, что «Сити» вступит в гонку. Субименди заменил Родри в финале Евро-2024 и отлично отыграл положенные ему минуты. Правда, он все-таки не Родри. Зато по статистике он очень похож на Матео Ковачича и наверняка смог бы в какой-то мере взять на себя управление полузащитой «Сити».

В общем, как бы кто ни относился к «Манчестер Сити», Родри по-человечески жаль. Футболист провел очень сильные несколько лет, получил похвалу и внимание от всех экспертов и зрителей и уверенно шел к главной индивидуальной награде — «Золотому мячу». Если в этом сезоне приз получит не испанец, то в следующем награда ему точно не светит — Родри будет очень долго восстанавливаться после травмы.

Наверняка у Пепа теперь появилась мотивация, которую он уже успел потерять. Новый челлендж для Гвардиолы: выиграть чемпионат без Родри в составе. Тренеру придется очень серьезно подумать, как перенастроить команду и не потерять в качестве.

*Статистика Opta и Fbref