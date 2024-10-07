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Головин — о впечатлениях от выступления в Лиге чемпионов: «Просто приятные ощущения и дополнительная мотивация»

Алина Савинова
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Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от возвращения в Лигу чемпионов в составе французской команды.

«Думаю, это мечта любого футболиста. Лига чемпионов — самый, ну или один из самых значимых клубных турниров, любой хочет там играть. Это очень классно. Бежали ли мурашки от атмосферы и тряслись ли коленки? Нет, такого не было. В ЦСКА, слава богу, тоже играли в Лиге чемпионов! Просто приятные ощущения, возможно, дополнительная мотивация», — приводит РФС слова Головина.

Также футболист ответил на вопрос о новом формате турнира. Теперь в Лиге чемпионов 36 команд проводят по 8 встреч в общем этапе.

«Честно, пока это очень странно и сложно сказать хорошо или плохо», — добавил он.

28-летний Головин принял участие в двух матчах «Монако» в Лиге чемпионов-2024/25, не отметившись результативными действиями. До этого он выступал в турнире за монегасков в сезоне-2018/19.

Источник: https://rfs.ru/news/221299
Александр Головин
Лига чемпионов УЕФА
ФК Монако
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