Энрике поддержал критикуемого Доннарумму: «Оставьте его в покое»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поддержал вратаря команды Джанлуиджи Доннарумму, допустившего две результативные ошибки в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом».

Игра прошла 1 октября на стадионе «Эмирэйтс» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. После этого матча итальянский голкипер подвергся критике со стороны СМИ и болельщиков.

«Мы должны разобраться в ситуации, прежде чем обвинять того или иного игрока. Единственный, кого можно винить, — это тренер. Люди часто придираются к Доннарумме, так что, пожалуйста, оставьте его в покое и придирайтесь ко мне», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Тренер также отметил, что ошибки в матче с «Арсеналом» возникли из-за действий всего коллектива, а не только вратаря.

Ранее L'Equipe сообщил, что Доннарумма может потерять статус основного вратаря французской команды после неудачной игры в Лиге чемпионов, а его место займет российский голкипер Матвей Сафонов.

6 октября «ПСЖ» сыграет против «Ниццы», а 19-го числа встретится со «Страсбуром» в лиге 1. 22 октября команда Энрике на своем поле примет ПСВ в рамках Лиги чемпионов.