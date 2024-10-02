Мостовой — об ошибках Доннаруммы в матче с «Арсеналом»: «Не считаю, что это поможет Сафонову»

Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил игру вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:2).

«Не считаю, что его ошибки станут подспорьем для Сафонова. Во-первых, Доннарумма до этого сыграл много игр, где много раз выручал. Тем более он после травмы, поэтому в его ошибках ничего такого нет. Но у Сафонова в любом случае будут шансы в такой команде, как «ПСЖ», которая играет много матчей за сезон.

Но, честно говоря, я думал, что Сафонов выйдет с «Арсеналом». Все-таки у Доннаруммы была травма, но тут уже сыграл статус игрока. А просто представьте, если бы Сафонов вышел, и они бы также сыграли? Его бы тогда просто съели. Одно дело, когда ты играешь в матчах, где до твоих ворот не доходят, и совсем другое — когда ты играешь против такой команды, как «Арсенал», — сказал Мостовой «СЭ».

25-летний Сафонов ранее провел 3 матча за «ПСЖ» подряд, пропустив два гола и один раз отыграв на ноль.

Матч против «Арсенала» стал для Доннаруммы первым за «ПСЖ» с 14 сентября — футболист пропустил три игры из-за мышечного повреждения.

Денис Сафронов