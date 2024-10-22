Лига чемпионов 22 октября: расписание матчей и во сколько смотреть трансляцию
Во вторник, 22 октября, будут сыграны девять матчей 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Две игры стартуют в 19.45 по московскому времени, а оставшиеся — в 22.00.
Расписание матчей Лиги чемпионов 22 октября (московское время):
19.45. «Милан» — «Брюгге»
19.45. «Монако» — «Црвена Звезда»
22.00. «Арсенал» — «Шахтер»
22.00. «Астон Вилла» — «Болонья»
22.00. «Жирона» — «Слован»
22.00. «Ювентус» — «Штутгарт»
22.00. «ПСЖ» — ПСВ
22.00. «Реал» — «Боруссия» Д
22.00. «Штурм» — «Спортинг»
В России матчи турнира показывает платформа «Okko Спорт». Также стриминговый сервис организует в одной трансляции перекличку встреч, которые начинаются в 22.00.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.
В общем этапе Лиги чемпионов принимают участие 36 команд. Восемь лучших клубов напрямую выйдут в 1/8 финала, а занявшие места с девятого по 24-е команды сыграют стыковые матчи.