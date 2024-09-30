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«Кто-то не соблюдает свои обязанности». За что Луис Энрике отстранил Дембеле от команды

Энрике объяснил отстранение Дембеле перед матчем с «Арсеналом» в Лиге чемпионов
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Усман Дембеле.
Фото Global Look Press
Усмана убрали из состава перед игрой с «Арсеналом».

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике перед игрой Лиги чемпионов с «Арсеналом» исключил из заявки одного из лидеров команды Усмана Дембеле. На предматчевой пресс-конференции испанец ответил на вопросы по поводу этого решения.

Что случилось

За несколько часов до пресс-конференции французское медиа RMC Sport сообщило об отстранении Усмана Дембеле от состава «ПСЖ». Изначально источник утверждал, что между футболистом и тренером произошла ссора после игры чемпионата Франции против «Ренна» (3:1). В ней Усман вышел с первых минут и оформил голевую передачу на первый мяч Брэдли Барколя, однако Энрике убрал его с поля на 82-й минуте.

По данным источника, именно замена и стала причиной недовольства Дембеле. Сообщалось, что француз поругался с тренером, после чего Энрике и изгнал его из заявки на игру с «Арсеналом». Сам клуб до пресс-конференции тренера никак не комментировал ситуацию.

Что сказал Энрике

Тренер объяснялся очень аккуратно и не назвал точную причину отзаявки Дембеле, однако заявил, что у него нет конфликта с футболистом. «Если кто-то не соблюдает свои обязанности перед командой и не готов... Я считаю эту неделю и этот матч важными, хочу, чтобы мои игроки были в наилучшем состоянии. Поэтому я его убрал, я хочу лучшего для команды.

Мне пришлось принять трудное решение, отцепив Дембеле от команды. Но я думаю, что это лучшее решение, не сомневаюсь в этом. Я бы сделал это еще 100 раз. Но, внимание, мои решения не необратимы. Меня наняли, чтобы выигрывать титулы. Лигу чемпионов? Конечно, нет. Я здесь, чтобы сделать лучшую команду. Если не получится, я уйду. Я хотел бы добавить, что меня поддерживает руководство, спортивный директор и президент. Я здесь, чтобы создать команду. И конечно, с Усманом Дембеле.

Луис Энрике с&nbsp;игроками &laquo;ПСЖ&raquo;. «ПСЖ» стал лучше без Мбаппе. Энрике не нужны звезды в команде — это его авторский проект

Мне нечего добавить к сказанному. Я с вами честен, но не буду делать из этого мыльную оперу. Между нами нет никаких разногласий, это абсолютная ложь. Есть проблема с выполнением игроком обязательств перед командой, но проблем между игроком и тренером нет", — цитирует Энрике RMC Sport.

Испанец просил журналистов не педалировать тему, но после четвертого подряд вопроса о форварде тренер не выдержал и перешел на сарказм: «Кажется, мы никогда не проигрывали, когда Дембеле был на поле? Да нет: проигрывали «Ньюкаслу», «Милану», «Дортмунду», дома против «Барсы». Ой, как страшно, как страшно!» — выпалил он и забавным жестом показал, будто бы боится.

Один из лидеров «ПСЖ» Ашраф Хакими тоже поговорил с журналистами на тему Дембеле. «Не знаю, каким будет план тренера на игру во вторник. Но вне зависимости от того, сыграет Усман или нет, другие игроки возьмут ответственность на себя. Самое главное в «ПСЖ» — это коллектив. Мы — едины, мы знаем, что Усман Дембеле дает команде все лучшее», — уверен марокканец.

Фото Global Look Press

Как Дембеле играет в этом сезоне

Дембеле — один из лидеров «ПСЖ» в этом сезоне. Нападающий входит в топ-10 по игровым минутам во всех турнирах (432) и появился в каждой игре в лиге 1 и Лиге чемпионов. Во французском чемпионате он является самым результативным игроком с семью баллами по системе «гол плюс пас» (4+3).

Парижане сыграют в гостях у «Арсенала» в Лиге чемпионов 1 октября — они стартовали в турнире с минимальной победы над «Жироной» (1:0).

Усман Дембеле
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
Луис Энрике
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