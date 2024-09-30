«Барселона» неожиданно сгорела «Осасуне» и нуждается в реабилитации перед фанатами. Матч с «Янг Бойз» в ЛЧ очень кстати
1 октября в Каталонии состоится матч Лиги чемпионов, в котором «Барселона» примет «Янг Бойз». Игра на Олимпийском стадионе начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт». Эрик Ламбрехтс из Бельгии — главный арбитр встречи.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Янг Бойз» 1 октября 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение «Барселоне», на победу которой можно поставить за скромнейшие 1.08. Вероятность этого исхода — 92%. Ничья котируется за 10.0 (7%), успех «Янг Бойз» — за огромные 22.0 (1%).
Эксперты не верят, что швейцарский клуб навяжет борьбу: условие Х2 идет за 6.88.
ТБ 3.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 3.5 — за 2.25. Обмен голами оценен в 2.11, противоположный результат — в 1.69.
Если каталонцы забьют хотя бы четыре мяча, сыграет пари за 2.02. Если этого не произойдет, то пройдет ставка за 1.78.
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«Барселона» — «Янг Бойз»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 1 октября 2024 года
Ханс-Дитер Флик в печали: он мог стать тренером с наибольшим числом побед в чемпионате Испании на старте карьеры в «Барселоне», но «Осасуна» не позволила этому случиться. В прошедшие выходные памплонцы били каталонцев с крупным счетом 4:2, причем второй гол гостей случился уже под занавес встречи. Отличился вечный моторчик команды Ямаль. В итоге винстрик блауграны составил семь встреч.
«Нужно принимать такие поражения. Мы сыграли не очень хорошо. Защитить футболистов, которым приходится проводить на поле много минут, — это моя ответственность. Но я не ожидал, что мы сыграем вот так, — констатировал немецкий тренер. — Я сказал команде, что нужно двигаться дальше. Мы играем во вторник, в воскресенье. Сейчас мы на верном пути. Да, допустили много ошибок, а соперник сыграл очень хорошо. Четыре пропущенных гола — это слишком много».
Несмотря на поражение, «Барселона» продолжает лидировать в чемпионате. А вот в Лиге чемпионов дела похуже — только 23-е место в общей таблице после первого тура. В нем сине-гранатовые на выезде в меньшинстве уступили «Монако» (1:2). Учитывая, что в третьей встрече турнира команду из Каталонии ждет «Бавария», против «Янг Бойз» железно нужно брать три очка.
Тем более соперник вообще не впечатляет. Желто-черные пробились в групповой этап ЛЧ благодаря двум неожиданным победам над звездным «Галатасараем» (3:2 и 1:0), но провалились на старте — получили трешку от «Астон Виллы» (0:3). В чемпионате ситуация вообще патовая: четыре поражения и три ничьих в восьми играх пригвоздили коллектив Рахмена Патрика к предпоследнему месту в таблице. Также у «Янг Бойз» одна из худших разниц мячей в суперлиге — 11-16 (минус пять).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Барселона» — «Янг Бойз»
У «Барселоны» очень много травмированных. В матче с «Янг Бойз» ей не помощники тер Стеген, Ольмо, Фермин, Гави, Гарсия, де Йонг, Кристенсен и Берналь — никто из них не участвовал и в последнем матче с «Осасуной».
У швейцарцев недоступны трое: нападающий Конте, а также два защитника — Янко и Пфайффер.
«Барселона» — «Янг Бойз»: статистика личных встреч
Это будет первая в истории встреча команд.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Янг Бойз»
«Барселона» будет очень зла после крупного поражения в чемпионате и несостоявшегося рекорда Флика. «Янг Бойз», который в первом туре разгромно проиграл даже «Астон Вилле», столкнется с разъяренной машиной — она будет бить, топтать и рвать. Так что стоит ждать очередной довольно большой счет в игре с участием каталонцев.
Рекомендуемая ставка: П1/П1 и ТБ 3.5 за 1.83.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 2
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 0
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|3 : 0
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|3 : 1
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|2 : 0
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|0 : 2
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|0 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1