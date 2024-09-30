«Барселона» неожиданно сгорела «Осасуне» и нуждается в реабилитации перед фанатами. Матч с «Янг Бойз» в ЛЧ очень кстати

Швейцарский клуб в кризисе.

1 октября в Каталонии состоится матч Лиги чемпионов, в котором «Барселона» примет «Янг Бойз». Игра на Олимпийском стадионе начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт». Эрик Ламбрехтс из Бельгии — главный арбитр встречи.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Янг Бойз» 1 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение «Барселоне», на победу которой можно поставить за скромнейшие 1.08. Вероятность этого исхода — 92%. Ничья котируется за 10.0 (7%), успех «Янг Бойз» — за огромные 22.0 (1%).

Эксперты не верят, что швейцарский клуб навяжет борьбу: условие Х2 идет за 6.88.

ТБ 3.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 3.5 — за 2.25. Обмен голами оценен в 2.11, противоположный результат — в 1.69.

Если каталонцы забьют хотя бы четыре мяча, сыграет пари за 2.02. Если этого не произойдет, то пройдет ставка за 1.78.

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«Барселона» — «Янг Бойз»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 1 октября 2024 года

Ханс-Дитер Флик в печали: он мог стать тренером с наибольшим числом побед в чемпионате Испании на старте карьеры в «Барселоне», но «Осасуна» не позволила этому случиться. В прошедшие выходные памплонцы били каталонцев с крупным счетом 4:2, причем второй гол гостей случился уже под занавес встречи. Отличился вечный моторчик команды Ямаль. В итоге винстрик блауграны составил семь встреч.

«Нужно принимать такие поражения. Мы сыграли не очень хорошо. Защитить футболистов, которым приходится проводить на поле много минут, — это моя ответственность. Но я не ожидал, что мы сыграем вот так, — констатировал немецкий тренер. — Я сказал команде, что нужно двигаться дальше. Мы играем во вторник, в воскресенье. Сейчас мы на верном пути. Да, допустили много ошибок, а соперник сыграл очень хорошо. Четыре пропущенных гола — это слишком много».

Несмотря на поражение, «Барселона» продолжает лидировать в чемпионате. А вот в Лиге чемпионов дела похуже — только 23-е место в общей таблице после первого тура. В нем сине-гранатовые на выезде в меньшинстве уступили «Монако» (1:2). Учитывая, что в третьей встрече турнира команду из Каталонии ждет «Бавария», против «Янг Бойз» железно нужно брать три очка.

Тем более соперник вообще не впечатляет. Желто-черные пробились в групповой этап ЛЧ благодаря двум неожиданным победам над звездным «Галатасараем» (3:2 и 1:0), но провалились на старте — получили трешку от «Астон Виллы» (0:3). В чемпионате ситуация вообще патовая: четыре поражения и три ничьих в восьми играх пригвоздили коллектив Рахмена Патрика к предпоследнему месту в таблице. Также у «Янг Бойз» одна из худших разниц мячей в суперлиге — 11-16 (минус пять).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Барселона» — «Янг Бойз»

У «Барселоны» очень много травмированных. В матче с «Янг Бойз» ей не помощники тер Стеген, Ольмо, Фермин, Гави, Гарсия, де Йонг, Кристенсен и Берналь — никто из них не участвовал и в последнем матче с «Осасуной».

У швейцарцев недоступны трое: нападающий Конте, а также два защитника — Янко и Пфайффер.

«Барселона» — «Янг Бойз»: статистика личных встреч

Это будет первая в истории встреча команд.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Янг Бойз»

«Барселона» будет очень зла после крупного поражения в чемпионате и несостоявшегося рекорда Флика. «Янг Бойз», который в первом туре разгромно проиграл даже «Астон Вилле», столкнется с разъяренной машиной — она будет бить, топтать и рвать. Так что стоит ждать очередной довольно большой счет в игре с участием каталонцев.

Рекомендуемая ставка: П1/П1 и ТБ 3.5 за 1.83.

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