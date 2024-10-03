Итальяно: «Хотели покинуть «Энфилд» с высоко поднятой головой»

Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2) в матче 2-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Мы хотели покинуть «Энфилд» с высоко поднятой головой, и я думаю, что нам это удалось. У нас были моменты, мы создали проблемы «Ливерпулю». Ребята хорошо себя проявили», — цитирует пресс-служба УЕФА Итальяно.

«Ливерпуль» с 6 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице. «Болонья» (1 очко) — 26-я.