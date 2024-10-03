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Жегрова признан лучшим игроком матча «Лилль» — «Реал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Эдон Жегрова.
Фото AFP

Полузащитник «Лилля» Эдон Жегрова признан лучшим игроком матча 2-го тура основного турнира Лиги чемпионов против «Реала» (1:0).

«Жегрова был угрозой с самого начала, умело создавая проблемы с правого фланга. Он заработал пенальти своим штрафным ударом и создавал моменты точными передачами», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Лилль» с 3 очками идет на 18-й строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Реал» с 3 очками занимает 16-е место.

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Футбол
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ФК Лилль
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