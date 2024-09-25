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«Ницца» — «Реал Сосьедад»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы

«Ницца» и «Реал Сосьедад» проведут матч в общем этапе Лиги Европы
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ницца» и «Реал Сосьедад» сыграют в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы в среду, 25 сентября. Игра, которая пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце, начнется в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на сервис. Онлайн-платформа также проведет перекличку игрового дня в формате мультикаста, который начнется в 22.00.

Основные события игры «Ницца» — «Реал Сосьедад» можете изучать в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
25 сент, 22:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
Реал Сосьедад

Обе команды отобрались в общий этап Лиги Европы по итогам сезона-2023/24. «Ницца» заняла пятое место в чемпионате Франции, а «Реал Сосьедад» стал шестым в испанской лиге.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ницца
ФК Реал Сосьедад
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