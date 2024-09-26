«Рома» и «Атлетик» встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги Европы в четверг, 26 сентября. Игра состоится на «Олимпийском стадионе» в Риме (Италия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Рома» — «Атлетик» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Также будет доступна перекличка в формате мультикаста в Okko для вечерних игр с 22.00.

Основная стадия ЛЕ стартовала 15 сентября 2024 года и завершится 21 мая 2025-го.

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