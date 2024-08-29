Гол Оздоева помог ПАОКу обыграть в гостевом матче Лиги Европы «Шемрок Роверс»

ПАОК одержал выездную победу над ирландским «Шемрок Роверс» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы — 2:0.

Голы забили Магомед Оздоев и Кирил Десподов.

Нападающий греческой команды Федор Чалов вышел на замену на 71-й минуте, не отметившись результативными действиями.

ПАОК по сумме двух встреч (6:0) вышел в основной раунд Лиги Европы.

В параллельных матчах «Маккаби Тель-Авив» разгромил «Бачка-Топола» (5:1), а «Брага» сыграла в гостях вничью против «Рапида» (2:2). Обе команды пробились в основную стадию еврокубка.