«Реал Сосьедад» примет «Андерлехт» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 3 октября. Игра состоится на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне (Испания) и начнется в 19.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Реал Сосьедад» — «Андерлехт» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также в Okko будет доступна перекличка в формате мультикаста.

Основная стадия ЛЕ стартовала 15 сентября 2024 года и завершится 21 мая 2025-го.

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