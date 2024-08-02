Вратарь «Ордабасы» взял три пенальти, огненный матч в Азербайджане, воспитанник «Краснодара» дебютировал в еврокубках

Главные события ответных матчей 2-го отборочного раунда Лиги Европы и Лиги конференций.

У «Аякса» разбушевались защитники

«Аякс» во втором матче под началом Франческо Фариони выглядел интереснее, чем на прошлой неделе. Причин тому несколько. Во-первых, амстердамцы элементарно набирают форму и лучше усваивают требования тренера. Во-вторых, в Сербии голландцам не пришлось взламывать «автобус». Это «Войводине» требовалось отыгрываться, а футбол на встречных курсах — родная стихия для любой голландской команды.

Причем самой заметной фигурой вечера оказался защитник Шутало. Для начала хорват едва не забил красивейший гол пяткой. Потом отличился на добивании после удара Акпома, чему предшествовал угловой снова качественно вышедшего на замену ван ден Бумена. Далее Шутало снова вернул в игру интригу, срезав мяч в собственные ворота. Пошли качели — и этим воспользовался фаворит. Снова отличился игрок обороны, а 18-летний Хато сыграл поразительно хладнокровно для своего возраста и блестяще пробил с линии штрафной в «девятку».

Кто еще заслуживает отдельного упоминания — так это Бертран Траоре. Восемь лет назад он доходил с «Аяксом» до финала Лиги Европы. А теперь вернулся, поиграв за «Лион», «Астон Виллу» и «Вильярреал». Выйдя на замену только на 80-й минуте, буркиниец отметился голом и результативной передачей. В Нидерландах уже подсчитали, что два еврокубковых гола Траоре за «Аякс» разделили 2647 дней. Солидная цифра, но до рекорда уезжавшего в Германию на десять лет Хюнтелара далеко (3604 дня).

Девять голов и три промаха с пенальти

Самый безумный сценарий этой еврокубковой недели — причем совершенно неожиданно — написали в Азербайджане. Понятно, что у «Маккаби» крепкий состав, и эта команда в последние годы изрядно пошумела на континентальных турнирах, но кто ждал от них чуда после домашних 0:3?! Точнее, не все прислушались к тренирующему «Сабах» хорвату Крунославу Рендуличу, который заявил: «Несмотря на крупную победу над «Маккаби», я считаю их фаворитами».

Ну а дальше случилось то, что случилось. Красивые атаки, ошибки вратарей и защитников — в игре с девятью забитыми мячами было все. Израильтяне играли под девизом «Никогда не сдавайся». Перевели игру в овертайм после 90-й минуты, а пропустив в дополнительные полчаса, снова сравняли счет по сумме двух матчей. Тем обиднее «Маккаби» было проигрывать в серии пенальти, где у них еще и был перевес после попадания Миккельса в перекладину. Однако команда из Хайфы не забила три 11-метровых подряд и вылетела из еврокубков.

Капитан решает

Так как «Астана Арена» сейчас закрыта на реконструкцию, команда из столицы Казахстана лишилась козыря в виде искусственного покрытия. Вот и главный тренер Григорий Бабаян говорил, что на естественном газоне расклады уравниваются. При этом мотивация у казахстанцев была повышенной, так как в первом матче в Молдавии они имели больше шансов на победу, но упустили ее на 90-й минуте.

Однако в этот раз удалось справиться с контратаками соперника, и одна из них еще и сыграла в пользу хозяев. Арбитр посчитал, что форвард Ндон симулировал, а так как предупреждение стало для него вторым, «Милсами» остался в меньшинстве. Счет к этому времени был уже в пользу «Астаны». Албанский новичок Грипши, который отметил свой дебют голом в первом матче, выполнил отличную подачу слева, а Томасов блестяще опередил защитника и неотразимо пробил головой.

36-летний хорват уже не демонстрирует двузначную результативность, как раньше, но забивает очень важные мячи. Настоящий капитан, благодаря которому «Астана» продолжает свою еврокубковую кампанию. Ее соперником в следующем раунде станет выбывший из Лиги Европы румынский «Корнивул».

Накануне главного тренера «Ордабасы» Юрия Седнева спрашивали о возможной отставке в случае вылета из еврокубков, что лишний раз напоминает о непостоянстве в футболе. В позапрошлом сезоне белорусский специалист выиграл с командой из Шымкента Кубок Казахстана. В прошлом — подарил клубу первое в истории чемпионство, и сейчас идет на первом месте, опережая на одно очко «Актобе» Дмитрия Парфенова. Но уж слишком бледно выглядел «Ордабасы» на европейской арене.

Лига чемпионов закончилась на молдавском «Петрокубе», а в третьем по статусе еврокубке казахстанцы проиграли в Люксембурге. Ответная же игра, которую Седнев назвал главной в этом году, началась с шока в виде быстро пропущенного гола. Впрочем, соперник дал «Ордабасы» шанс и буквально подарил тому первый за четыре матча еврокубковый мяч. Защитник Бруско из центральной зоны отдал пас назад, а бразильский голкипер Фелипе сыграл так неловко, что на него сначала записали автогол (позже исправили).

Как и у «Астаны», шымкентцев повел вперед капитан — сравнявший счет по сумме двух матчей 33-летний Тагыберген. Только радость оказалась недолгой, так как хозяева пропустили контратаку, а вратарь не выручил после удара в ближний угол. Забивший в обоих матчах лучший снайпер «Дифферданжа» португалец Жоржиньо делом подкрепил свою уверенность в выходе его команды в следующий раунд. Пришлось начинать заново, причем до результативного добивания белоруса Садовского для «Ордабасы» все могло закончиться.

Однако француз Трани к голу и результативной передаче добавил лишь попадание в перекладину со штрафного, а Шайзада исправился за второй пропущенный мяч, остановив выход один на один. Овертайм, который мог отменить попавший в штангу Цвек, — это новая драма. Хозяева заработали 11-метровый, но провалились в обороне на 120-й минуте. Развязка наступила в серии пенальти, где Шайзада стал героем вечера, отразив три удара с «точки». Впереди — интригующее противостояние с чемпионом Армении «Пюником».

В «Тобол» вернулся начинавший там с молодежной команды экс-спартаковец Александр Зуев, однако это не помогло сотворить чудо. Команда из Костаная после крупного поражения в Швейцарии проиграла и на своем поле. Для нее европейский сезон закончен, но два клуба из Казахстана продолжат борьбу.

Без шансов для команды Гунько

Для армянских клубов перед ответными матчами расклады были очевидными. «Урарту», который тренирует Дмитрий Гунько, после 1:5 в Остраве завершал еврокубковую кампанию. Хлопнуть дверью не удалось, и «Баник» снова оказался сильнее. Можно лишь добавить, что в игре приняли участие два российских легионера. В стартовом составе вышел нападающий Иван Игнатьев, а на замену — начавший в «Урарту» уже пятый сезон полузащитник Олег Поляков. В России этот 33-летний уроженец Камышина выступал в первом и втором дивизионах, а его предыдущим клубом был «Армавир».

В свою очередь у «Арарата» и «Ноа» не наблюдалось никаких проблем. Первый из этих клубов после гостевых 3:0 по ходу ответного матча позволил «Зимбру» ненадолго сравнять счет, но быстро вернул себе преимущество и уверенно развил успех. Впереди же у команды бывшего главного тренера сборной Армении Вардана Минасяна более серьезное противостояние с венгерской «Академией Пушкаша»

Что касается «Ноа», за который в воротах впервые сыграл воспитанник «Краснодара» — 20-летний голкипер Алексей Площадный, то в следующем раунде его ждет противостояние с греческим АЕК.