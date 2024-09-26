Полузащитник «Твенте» Регер о ничьей с «Манчестер Юнайтед»: «Мы показали Европе, как можем играть»

Полузащитник «Твенте» Юри Регер прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Мы можем гордиться собой. В прессе писали, что у нас нет никаких шансов, но мы показали характер, отлично действовали и в защите, и когда владели мячом. Мы показали Европе, как можем играть», — приводит официальный сайт УЕФА слова Регера.

«Твенте» проведет следующий матч в Лиге Европы 3 октября против «Фенербахче».