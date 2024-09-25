«Галатасарай» и ПАОК встречаются в игре Лиги Европы

«Галатасарай» и ПАОК встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги Европы в среду, 25 сентября. Игра пройдет на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Трансляцию матча «Галатасарай» — ПАОК в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при условии подписки на сервис).

За ключевыми событиями игры «Галатасарай» — ПАОК можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В прошлом сезоне «Галатасарай» дошел до четвертьфинала Лиги Европы и уступил пражской «Спарте» (4:6 по сумме двух встреч). ПАОК участвовал в Лиге конференций и также остановился на стадии 1/4 финала — команда из Салоников проиграла загребскому «Динамо» (3:5).