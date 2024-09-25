«Галатасарай» и ПАОК встретятся в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы в среду, 25 сентября. Игра пройдет на стадионе «Турк Телеком» в Стамбуле, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (трансляция и другой контент — при наличи подписки на сервис). Онлайн-платформа также проведет перекличку игрового дня в формате мультикаста, который начнется в 22.00.

Основные события игры «Галатасарай» — ПАОК можете изучать в матч-центре на нашем сайте.

«Галатасарай» попал в общий этап Лиги Европы, уступив «Янг Бойз» в 4-м раунде отбора Лиги чемпионов. ПАОК проиграл «Мальме» в 3-м раунде отбора ЛЧ, а затем победил в последнем раунде отбора ЛЕ «Шемрок Роверс».