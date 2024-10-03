«Ференцварош» сыграет с «Тоттенхэмом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 3 октября. Игра пройдет на «Групама Арене» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ференцварош» — «Тоттенхэм» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Также будет доступна перекличка в формате мультикаста в Okko.

Основная стадия ЛЕ сезона-2024/2025 пройдет с 15 сентября по 21 мая.

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