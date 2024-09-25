«Порту» в большинстве проиграл «Буде-Глимту» Хайкина в Лиге Европы

«Порту» на выезде уступил «Буде-Глимту» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:3.

Дубль у норвежской команды оформил Йенс Хауге, забивший на 40-й и 62-й минутах. Еще один мяч на счету Каспера Хега (15-я минута). У гостей на 8-й минуте забил Саму Омородион, а в концовке отличился Дениз Гюль.

Хозяева играли в меньшинстве почти половину матча. На 51-й минуте вторую желтую карточку получил Исак Маатта.

Российский вратарь «Буде-Глимта» Никита Хайкин отыграл весь матч.

В параллельном матче АЗ на своем поле переиграл шведский «Эльфсборг» — 3:2.