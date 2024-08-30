Сумасшедший камбэк «Астаны» подарил Казахстану евро-осень, Де Хеа спас «Фиорентину» от позора, у Оздоева победный гол

Рассказываем о главных события ответных матчей 4-го отборочного раунда Лиги Европы и Лиги конференций.

Чалов в еврокубках в роли джокера

В еврокубковых матчах пока для российских легионеров ПАОК все стабильно. Магомед Оздоев выходит в стартовом составе, а Федор Чалов — на замену. После травмы испанца Томаса трактовать это можно по-разному. В том числе и как распределение нагрузки, ведь впереди игра национального чемпионата, а после 4:0 в первом матче можно было спокойно ротировать состав. Соответственно, в запасе остались ключевые фигуры в лице защитника-бомбардира Кулиеракиса и Тайсона, а в атаку Рэзван Луческу отравил марокканца Тиссудали.

В итоге Чалов вышел на поле на 72-й минуте — когда газон покинул открывший счет Оздоев. Магомед создал момент для Живковича, который не сумел пробить вратаря, но подобрал мяч и выкатил его набегавшему из глубины россиянину. Что до Чалова, то он в концовке отметился плотным ударом, с которым справился голкипер. Да еще и косвенно поучаствовал во второй результативной атаке. Вратарь решил, что Десподов отдаст пас Чалову, и начал движение на перехват, тогда как болгарин отправил мяч в открывшийся ближний угол.

Молдаване и белорусы отправились в Лигу конференций

После 0:4 в первом матче чемпионам Молдавии оставалось провести достойную игру в Кишиневе, и в целом это удалось. В первом тайме «Петрокуб» спасал вратарь, а 19-летний Лупан классным пасом вывел на ворота не упустившего свой шанс Амброса. Возможно, удалось бы выиграть и даже увеличить преимущество, но хозяев в начале второго тайма подвел другой опытный игрок — Мудрак. Сфолив перед своей штрафной и получив желтую карточку, он слишком эмоционально выражал недовольство и саркастически поаплодировал арбитру. А тот не стал миндальничать, и удалил защитника с поля. В большинстве же «Лудогорец», которым продолжает руководить исполняющий обязанности главного тренера экс-футболист «Амкара» Захари Сираков, не только сравнял счет, но и вырвал победу в компенсированное время.

«Петрокуб» теперь сыграет в Лиге конференций. То же самое касается и минского «Динамо», с которым работает Вадим Скрипченко. Бывший главный тренер «Урала», «Крыльев Советов» и «Анжи» после домашних 0:1 все равно выражал уверенность в том, что его команде по силам пройти «Андерлехт». И белорусы в Брюсселе действительно играли смело. Не только сдерживали атаки владевшего преимуществом и отметившихся попаданием в перекладину хозяев, но и огрызались в атаке. Показательно, что бельгийские фанаты проводили свою команду на перерыв свистом. Но в итоге динамовцы свои немногочисленные шансы не использовали, а в концовке не раз выручавшего гостей Лопоухова поставил в тупик резко пробивший в ближний угол Амузу.

Ташуева в «Астане» не будет?

Для последнего представителя Казахстана в еврокубках создали режим наибольшего благоприятствования и перенесли несколько матчей. Так что десятое место в КПЛ — обманчиво, ведь «Астана» провела на четыре игры меньше, чем лидирующий «Кайрат», и по потерянным очка уступает ему всего два балла. Как раз с командой Александра Кержакова астанинцы сыграют на выходных, но Григорий Бабаян, отвечая на вопрос о выборе состава, заметил, что приоритет — встреча с «Бранном». В итоге в четверг в старте было 10 легионеров и Вороговский.

Еще тренер по традиции посетовал на невозможность играть на домашнем стадионе, где идет реконструкция. Ну а в местных СМИ вовсю обсуждалась возможная отставка Бабаяна в случает вылета из еврокубков. По данным «СЭ», сменщиком мог стать российский специалист Сергей Ташуев, однако в клубе заявили о полной поддержке нынешнего тренера. А команда Бабаяна после небогатого на события первого тайма очень прилично провела вторую половину.

Это было полноценное давление, которое усилилось после подачи с правого фланга и прицельного удара головой в исполнении Чинеду. Затем были промахи Эбонга и Вороговского, а забил снова поймавший кураж нигериец. При подаче со штрафного помог норвежский голкипер, который кулаками выбил мяч в собственного защитника, и отскок оказался в пользу находившегося перед пустыми воротами Чинеду. В концовке же «Астану» спас бывший кипер «Ротора» Чондрич.

В тот момент казалось, что хорват сохранил возможность сыграть дополнительные полчаса. Тем более, на 90-й минуте травму получил Чинеду. Катастрофа? Как бы не так! Это несчастье, без которого не было бы счастья, и которое подарило Казахстану европейскую осень. Грубая ошибка защитника «Бранна» при передаче к собственным воротам завершилась перехватом только появившегося на поле Каримова, а тот, что называется, исполнил. Покатил мяч в угол и свел болельщиков с ума. Теперь можно переключаться на погоню за лидерами в чемпионате страны. А Бабаян, который во второй раз вывел «Астану» в групповой раунд еврокубка, не лукавил, утверждая, что у его команды есть план, и нужно использовать слабости соперника, что не удалось сделать неделю назад в Норвегии.

Разные матчи топ-клубов

Топ-клубы, которые оказались в непривычных для себя турнирах, провели два абсолютно непохожих матча. В Лиге Европы «Аякс» не просто во второй раз обыграл «Ягеллонию» с крупным счетом, но и установил рекорд. Амстердамцы все лучше усваивают требования Франческо Фариоли и в четверг пасовали с точность 92,7 процента. Это лучший показатель красно-белых за десять сезонов, в течение которых подобные данные собирает компания Opta. А еще отметим, что в историю «Аякса» вошел бельгиец Мокио. Прежде ни один иностранец не дебютировал в команде в столь юном возрасте (16 лет и 182 дня).

Сложнее в Лиге конференций пришлось «Челси», хотя синие быстро повели в счете после реализованного Нкунку пенальти. Но сначала счет сравнялся, а неудачные действия защитников и просчет Йергенсена в воротах обернулись голом Кривелли со «второго этажа» и обеспечили нервную концовку. В овертайм игру мог перевести русский камерунец Ондуа, чей удар с нескольких метров заблокировали защитники. С другой стороны, и лондонцы отметились попаданием в перекладину. Хозяевам же помешали собственные фанаты, сбившие финальный штурм мощным фаейр-шоу, что привело к остановке игры на несколько минут.

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Новые главы в истории

«Ноа», добыв перевес в три мяча в первом матче, ответную встречу начал с быстро пропущенного гола. Игрок «Ружомберока» попал в верхний угол, тогда как армянские футболисты в ответ устроили аттракцион неслыханной щедрости. Да еще и вратарь словаков поймал кураж, вытягивая мертвые мячи, как при ударе с нескольких метров и добивании в упор. И словно на контрасте с этим голкипер сборной Армении Чанчаревич в добавленное к первому тайму время не смог толком среагировать на влетевший в ближний угол мяч.

Запахло жареным, и опасения оказались ненапрасными. В начале второго тайма понадеявшийся на вратаря и допустивший грубую ошибку Пабло Сантос сфолил в штрафной, что обернулось не только третьим голом с пенальти, но и удалением за вторую желтую карточку. Катастрофа была близка, однако в меньшинстве «Ноа» добился исторического успеха. Француз Пинсон раскачал финтами защитника и выполнил подачу, а бразилец Матеус Аиас головой вогнал мяч в ворота. Он — настоящий герой данного противостояния, так как забил в компенсированное время в первой игре, и его голы все решили.

А угадавший с заменой Руй Мота так обрадовался, что совершил забег через смешанную зону у скамейки соперника. Ну а Чанчаревич на исходе компенсированного времени сотворил маленькое чудо, среагировав на рикошет от собственного защитника. «Ноа», которому всего семь лет от роду, будет играть в групповом турнире.

Еще сложнее пришлось «Пюнику», который уже на 10-й минуте остался в меньшинстве. Да, в начале второго тайма составы уровнялись, только к тому времени «Целе» уже забил два мяча. В формате «10 на 10» армянская команда сократила отставание, однако ключевым стал выход на замену литовского форварда Кучиса. Его голевой дубль обеспечил клубу с российским менеджментом и инвесторами выход в групповой турнир.

И, конечно, это работа испанца Альберта Риеры. Когда-то он поиграл за «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а карьеру завершал в словенском «Копере».В этой балканской стане он дебютировал на посту главного тренера и сделал «Олимпию» чемпионом. Хотя начиналось все со скандала, так как недовольные увольнением Роберта Просинечки фанаты сорвали первую пресс-конференцию испанца.

В итоге признанный тренером года Риера подарил Любляне первый титул за четыре года и выиграл Кубок Словении, но заранее объявил о своем уходе, сославший не не предложенный контракт. Роман с «Целе» тоже получился непростым. Лидируя после 11 туров прошлого сезона, испанец ушел в отставку и принял «Бордо», где когда-то играл сам. Но банкротство жирондинцев привело к возвращение в Словению и историческому успеху. «Целе» впервые сыграет на групповом этапе еврокубков.

Де Хеа спас «Фиорентину» от позора

Если финалист двух первых розыгрышей Лиги конференций думал пройти в групповой раунд малой кровью, то его ждало разочарование. Хотя, «фиалки» были научены первым матчем, где они уступали 0:2, потом забили три мяча, а в итоге упустили победу на 89-й минуте. В Венгрии все было еще драматичнее. Победа ускользнула после пенальти на исходе добавленных к основному времени минут. К этому моменту итальянцы лишились удаленного Раньери, а уже в овертайме его дурному примеру последовал Комуццо.

Так что серия пенальти при таком раскладе была стала для фаворита не самым плохим вариантом. Другое дело, что пополнивший состав «Фиорентины» Де Хеа — не самый большой специалист по отражению 11-метровых. По крайней мере, так считается. Но в этом раз испанец классно парировал четвертый по счету удар. Избавил новую команду от позора. Да и лично Де Хеа вряд ли было бы приятно уступить в дуэли с 19-летним коллегой. По хорошему, Давид и в игре был великолепен, сделав несколько умопомрачительных спасений. Из восьми отраженных им ударов шесть нанесли из штрафной.