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Сумасшедший камбэк «Астаны» подарил Казахстану евро-осень, Де Хеа спас «Фиорентину» от позора, у Оздоева победный гол

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Магомед Оздоев.
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Рассказываем о главных события ответных матчей 4-го отборочного раунда Лиги Европы и Лиги конференций.

Чалов в еврокубках в роли джокера

Лига Европы. 4-й отборочный раунд
29 авг, 22:00. Tallaght Stadium (Дублин)
Шэмрок Роверс
0:2
ПАОК

В еврокубковых матчах пока для российских легионеров ПАОК все стабильно. Магомед Оздоев выходит в стартовом составе, а Федор Чалов — на замену. После травмы испанца Томаса трактовать это можно по-разному. В том числе и как распределение нагрузки, ведь впереди игра национального чемпионата, а после 4:0 в первом матче можно было спокойно ротировать состав. Соответственно, в запасе остались ключевые фигуры в лице защитника-бомбардира Кулиеракиса и Тайсона, а в атаку Рэзван Луческу отравил марокканца Тиссудали.

В итоге Чалов вышел на поле на 72-й минуте — когда газон покинул открывший счет Оздоев. Магомед создал момент для Живковича, который не сумел пробить вратаря, но подобрал мяч и выкатил его набегавшему из глубины россиянину. Что до Чалова, то он в концовке отметился плотным ударом, с которым справился голкипер. Да еще и косвенно поучаствовал во второй результативной атаке. Вратарь решил, что Десподов отдаст пас Чалову, и начал движение на перехват, тогда как болгарин отправил мяч в открывшийся ближний угол.

Молдаване и белорусы отправились в Лигу конференций

Лига Европы. 4-й отборочный раунд
29 авг, 20:00. Municipal Stadium (Хынчешты)
Петрокуб
1:2
Лудогорец

После 0:4 в первом матче чемпионам Молдавии оставалось провести достойную игру в Кишиневе, и в целом это удалось. В первом тайме «Петрокуб» спасал вратарь, а 19-летний Лупан классным пасом вывел на ворота не упустившего свой шанс Амброса. Возможно, удалось бы выиграть и даже увеличить преимущество, но хозяев в начале второго тайма подвел другой опытный игрок — Мудрак. Сфолив перед своей штрафной и получив желтую карточку, он слишком эмоционально выражал недовольство и саркастически поаплодировал арбитру. А тот не стал миндальничать, и удалил защитника с поля. В большинстве же «Лудогорец», которым продолжает руководить исполняющий обязанности главного тренера экс-футболист «Амкара» Захари Сираков, не только сравнял счет, но и вырвал победу в компенсированное время.

Лига Европы. 4-й отборочный раунд
29 авг, 21:00. Lotto Park (Брюссель)
Андерлехт
1:0
Динамо Мн

«Петрокуб» теперь сыграет в Лиге конференций. То же самое касается и минского «Динамо», с которым работает Вадим Скрипченко. Бывший главный тренер «Урала», «Крыльев Советов» и «Анжи» после домашних 0:1 все равно выражал уверенность в том, что его команде по силам пройти «Андерлехт». И белорусы в Брюсселе действительно играли смело. Не только сдерживали атаки владевшего преимуществом и отметившихся попаданием в перекладину хозяев, но и огрызались в атаке. Показательно, что бельгийские фанаты проводили свою команду на перерыв свистом. Но в итоге динамовцы свои немногочисленные шансы не использовали, а в концовке не раз выручавшего гостей Лопоухова поставил в тупик резко пробивший в ближний угол Амузу.

Ташуева в «Астане» не будет?

Лига конференций. Раунд плей-офф
29 авг, 17:00. Astana Arena (Астана)
Астана
3:0
Бранн

Для последнего представителя Казахстана в еврокубках создали режим наибольшего благоприятствования и перенесли несколько матчей. Так что десятое место в КПЛ — обманчиво, ведь «Астана» провела на четыре игры меньше, чем лидирующий «Кайрат», и по потерянным очка уступает ему всего два балла. Как раз с командой Александра Кержакова астанинцы сыграют на выходных, но Григорий Бабаян, отвечая на вопрос о выборе состава, заметил, что приоритет — встреча с «Бранном». В итоге в четверг в старте было 10 легионеров и Вороговский.

Еще тренер по традиции посетовал на невозможность играть на домашнем стадионе, где идет реконструкция. Ну а в местных СМИ вовсю обсуждалась возможная отставка Бабаяна в случает вылета из еврокубков. По данным «СЭ», сменщиком мог стать российский специалист Сергей Ташуев, однако в клубе заявили о полной поддержке нынешнего тренера. А команда Бабаяна после небогатого на события первого тайма очень прилично провела вторую половину.

Это было полноценное давление, которое усилилось после подачи с правого фланга и прицельного удара головой в исполнении Чинеду. Затем были промахи Эбонга и Вороговского, а забил снова поймавший кураж нигериец. При подаче со штрафного помог норвежский голкипер, который кулаками выбил мяч в собственного защитника, и отскок оказался в пользу находившегося перед пустыми воротами Чинеду. В концовке же «Астану» спас бывший кипер «Ротора» Чондрич.

В тот момент казалось, что хорват сохранил возможность сыграть дополнительные полчаса. Тем более, на 90-й минуте травму получил Чинеду. Катастрофа? Как бы не так! Это несчастье, без которого не было бы счастья, и которое подарило Казахстану европейскую осень. Грубая ошибка защитника «Бранна» при передаче к собственным воротам завершилась перехватом только появившегося на поле Каримова, а тот, что называется, исполнил. Покатил мяч в угол и свел болельщиков с ума. Теперь можно переключаться на погоню за лидерами в чемпионате страны. А Бабаян, который во второй раз вывел «Астану» в групповой раунд еврокубка, не лукавил, утверждая, что у его команды есть план, и нужно использовать слабости соперника, что не удалось сделать неделю назад в Норвегии.

Разные матчи топ-клубов

Лига Европы. 4-й отборочный раунд
29 авг, 21:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
3:0
Ягеллония

Топ-клубы, которые оказались в непривычных для себя турнирах, провели два абсолютно непохожих матча. В Лиге Европы «Аякс» не просто во второй раз обыграл «Ягеллонию» с крупным счетом, но и установил рекорд. Амстердамцы все лучше усваивают требования Франческо Фариоли и в четверг пасовали с точность 92,7 процента. Это лучший показатель красно-белых за десять сезонов, в течение которых подобные данные собирает компания Opta. А еще отметим, что в историю «Аякса» вошел бельгиец Мокио. Прежде ни один иностранец не дебютировал в команде в столь юном возрасте (16 лет и 182 дня).

Лига конференций. Раунд плей-офф
29 авг, 21:30. Stade de Geneve (Женева)
Серветт Ж
2:1
Челси

Сложнее в Лиге конференций пришлось «Челси», хотя синие быстро повели в счете после реализованного Нкунку пенальти. Но сначала счет сравнялся, а неудачные действия защитников и просчет Йергенсена в воротах обернулись голом Кривелли со «второго этажа» и обеспечили нервную концовку. В овертайм игру мог перевести русский камерунец Ондуа, чей удар с нескольких метров заблокировали защитники. С другой стороны, и лондонцы отметились попаданием в перекладину. Хозяевам же помешали собственные фанаты, сбившие финальный штурм мощным фаейр-шоу, что привело к остановке игры на несколько минут.

Фото Reuters

Новые главы в истории

Лига конференций. Раунд плей-офф
29 авг, 19:30. Pod Cebratom (Ружомберок)
Ружомберок
3:1
Ноа

«Ноа», добыв перевес в три мяча в первом матче, ответную встречу начал с быстро пропущенного гола. Игрок «Ружомберока» попал в верхний угол, тогда как армянские футболисты в ответ устроили аттракцион неслыханной щедрости. Да еще и вратарь словаков поймал кураж, вытягивая мертвые мячи, как при ударе с нескольких метров и добивании в упор. И словно на контрасте с этим голкипер сборной Армении Чанчаревич в добавленное к первому тайму время не смог толком среагировать на влетевший в ближний угол мяч.
Запахло жареным, и опасения оказались ненапрасными. В начале второго тайма понадеявшийся на вратаря и допустивший грубую ошибку Пабло Сантос сфолил в штрафной, что обернулось не только третьим голом с пенальти, но и удалением за вторую желтую карточку. Катастрофа была близка, однако в меньшинстве «Ноа» добился исторического успеха. Француз Пинсон раскачал финтами защитника и выполнил подачу, а бразилец Матеус Аиас головой вогнал мяч в ворота. Он — настоящий герой данного противостояния, так как забил в компенсированное время в первой игре, и его голы все решили.

А угадавший с заменой Руй Мота так обрадовался, что совершил забег через смешанную зону у скамейки соперника. Ну а Чанчаревич на исходе компенсированного времени сотворил маленькое чудо, среагировав на рикошет от собственного защитника. «Ноа», которому всего семь лет от роду, будет играть в групповом турнире.

Лига конференций. Раунд плей-офф. Путь чемпионов
29 авг, 21:15. Stadion Z'dezele (Целе)
Целе
4:1
Пюник

Еще сложнее пришлось «Пюнику», который уже на 10-й минуте остался в меньшинстве. Да, в начале второго тайма составы уровнялись, только к тому времени «Целе» уже забил два мяча. В формате «10 на 10» армянская команда сократила отставание, однако ключевым стал выход на замену литовского форварда Кучиса. Его голевой дубль обеспечил клубу с российским менеджментом и инвесторами выход в групповой турнир.

И, конечно, это работа испанца Альберта Риеры. Когда-то он поиграл за «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а карьеру завершал в словенском «Копере».В этой балканской стане он дебютировал на посту главного тренера и сделал «Олимпию» чемпионом. Хотя начиналось все со скандала, так как недовольные увольнением Роберта Просинечки фанаты сорвали первую пресс-конференцию испанца.

В итоге признанный тренером года Риера подарил Любляне первый титул за четыре года и выиграл Кубок Словении, но заранее объявил о своем уходе, сославший не не предложенный контракт. Роман с «Целе» тоже получился непростым. Лидируя после 11 туров прошлого сезона, испанец ушел в отставку и принял «Бордо», где когда-то играл сам. Но банкротство жирондинцев привело к возвращение в Словению и историческому успеху. «Целе» впервые сыграет на групповом этапе еврокубков.

Де Хеа спас «Фиорентину» от позора

Лига конференций. Раунд плей-офф
29 авг, 22:00. Pancho Arena (Фельчут)
Пушкаш Академия
1:1
Фиорентина

Если финалист двух первых розыгрышей Лиги конференций думал пройти в групповой раунд малой кровью, то его ждало разочарование. Хотя, «фиалки» были научены первым матчем, где они уступали 0:2, потом забили три мяча, а в итоге упустили победу на 89-й минуте. В Венгрии все было еще драматичнее. Победа ускользнула после пенальти на исходе добавленных к основному времени минут. К этому моменту итальянцы лишились удаленного Раньери, а уже в овертайме его дурному примеру последовал Комуццо.

Так что серия пенальти при таком раскладе была стала для фаворита не самым плохим вариантом. Другое дело, что пополнивший состав «Фиорентины» Де Хеа — не самый большой специалист по отражению 11-метровых. По крайней мере, так считается. Но в этом раз испанец классно парировал четвертый по счету удар. Избавил новую команду от позора. Да и лично Де Хеа вряд ли было бы приятно уступить в дуэли с 19-летним коллегой. По хорошему, Давид и в игре был великолепен, сделав несколько умопомрачительных спасений. Из восьми отраженных им ударов шесть нанесли из штрафной.

Фото Global Look Press
Магомед Оздоев
Лига Европы УЕФА
Лига конференций
ФК Андерлехт
ФК Астана
ФК Аякс
ФК Бранн
ФК Лудогорец
ФК ПАОК
ФК Пюник
ФК Фиорентина
ФК Челси
ФК Шэмрок Роверс
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