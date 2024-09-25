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«Манчестер Юнайтед» — «Твенте»: трансляция матча Лиги Европы начнется в 22.00

«Манчестер Юнайтед» и «Твенте» сыграют в матче Лиги Европы
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Манчестер Юнайтед» и «Твенте» встретятся в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы в среду, 25 сентября. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция и другой контент доступны по подписке. Онлайн-платформа также проведет перекличку игрового дня в формате мультикаста, который начнется в 22.00.

Основные события игры «Манчестер Юнайтед» — «Твенте» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
25 сент, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Твенте

«Манчестер Юнайтед» вышел в Лигу Европы после победы в Кубке Англии. «Твенте» попал в общий этап турнира, уступив «Зальцбургу» (4:5 по сумме двух встреч) в отборе Лиги чемпионов.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Твенте
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