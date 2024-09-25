«Манчестер Юнайтед» и «Твенте» встретятся в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы в среду, 25 сентября. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция и другой контент доступны по подписке. Онлайн-платформа также проведет перекличку игрового дня в формате мультикаста, который начнется в 22.00.

Основные события игры «Манчестер Юнайтед» — «Твенте» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

«Манчестер Юнайтед» вышел в Лигу Европы после победы в Кубке Англии. «Твенте» попал в общий этап турнира, уступив «Зальцбургу» (4:5 по сумме двух встреч) в отборе Лиги чемпионов.