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Клуб с россиянином в составе никогда не уступал в финале еврокубков. Но против магии Миранчука — непобедимый «Байер»

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Байер» 22 мая 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Алексей Миранчук («Аталанта»).
Фото Global Look Press
Душан Влахович и Исак Хин («Аталанта» — «Ювентус»).
Фото Getty Images
Гранит Джака («Байер»).
Фото Getty Images
Хаби Алонсо («Байер»).
Фото Getty Images
Алексей Миранчук и Сердар Азмун («Аталанта» — «Байер»).
Фото Getty Images
1/5
Парни Хаби Алонсо — в двух шагах от золотого хет-трика.

22 мая в Ирландии состоится финал Лиги Европы — трофей разыграют «Аталанта» и «Байер». Встреча пройдет на стадионе «Авива» в Дублине. Румынский судья Иштван Ковач даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямой эфир с 21.10 мск, «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 2» — с 21.45 мск. Также трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Лига Европы. Финал
22 мая, 22:00. Aviva Stadium (Дублин)
Аталанта
Байер

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Байер» 22 мая 2024 года

Эксперты букмекерской компании Winline назвали «Байер» фаворитом: поставить на победу парней Хаби Алонсо в основное время можно с коэффициентом 1.82, это примерно 53% вероятности. Успех «Аталанты» оценили в 4.50 (22%), ничью — в 3.90 (25%).

Бергамаски обыграли «фармацевтов» в обоих предыдущих поединках. Их непоражение в финале по итогам 90 минут идет в линии за 2.09.

Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 предложили за одинаковые 1.90. Обмен голами доступен за 1.80, «обе забьют — нет» можно взять за 2.02.

Леверкузенцы отличились после 80-й минуты в 25 из 51 матча во всех турнирах. На то, что второй тайм будет результативнее первого, дали котировку 2.05.

Самым ожидаемым исходом основного времени специалисты считают ничью со счетом 1:1 — он представлен за 6.00.

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«Аталанта» — «Байер»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 22 мая 2024 года

Бергамаски пробились в финал еврокубка впервые в истории — до этого лучшим результатом итальянского клуба был полуфинал Кубка обладателей кубков в сезоне-1987/88. В XXI веке «нерадзурри» могли похвастаться только четвертьфиналами ЛЧ-2019/20 и ЛЕ-2021/22.

Нынешнюю кампанию «Аталанта» начала с мощного выступления на групповом этапе: четыре победы и две ничьи против «Спортинга», «Штурма» и «Ракува». Разница мячей составила 12:4. В 1/8 финала снова встретились с соперником по квартету — клубом из Лиссабона. Матч в Португалии завершился «миром» (1:1) — в Бергамо выиграли хозяева (2:1). В четвертьфинале команда Джан Пьеро Гасперини совершила одну из главных сенсаций турнира — разгромила «Ливерпуль» на «Энфилде» (3:0). После такого пройти дальше не помешало даже домашнее поражение с минимальным счетом (0:1). Полуфинальное противостояние с «Марселем» стартовало с ничьей во Франции (1:1) — на своем поле добились крупного успеха (3:0) и прошмыгнули в финал.

Для «нерадзурри» это будет второй решающий матч за неделю — 15 мая бергамаски сразились с «Ювентусом» за Кубок Италии. Трофей туринцам принес Душан Влахович — серб отличился уже на четвертой минуте, а его быстрый гол так и остался единственным.

Душан Влахович и Исак Хин («Аталанта» — «Ювентус»).
Фото Getty Images

Гасперини проиграл с «Аталантой» третий кубковый финал — в 2019 году титул достался «Лацио», в 2021-м — «Юве». Но в битве за Лигу Европы у тренера будет секретное оружие — Алексей Миранчук. Клуб с российским футболистом в составе никогда не уступал в финале еврокубка. Дмитрий Аленичев зажигал в решающих играх Кубка УЕФА-2003 и Лиги чемпионов-2004 за «Порту», Александр Кержаков поучаствовал в победе «Севильи» в Кубке УЕФА-2007. А ведь есть и те, кто выходил по ходу сезона, но не попадал в заявку на финал: Игорь Добровольский («Марсель», ЛЧ-1993), Игорь Шалимов («Интер», Кубок УЕФА-1994), Владимир Бут («Боруссия Дортмунд», ЛЧ-1997), Игорь Корнеев («Фейеноорд», Кубок УЕФА-2002), Денис Черышев («Реал Мадрид», ЛЧ-2016, и «Севилья», ЛЕ-2014).

Кстати, Миранчук — лучший ассистент бергамасков в нынешнем розыгрыше ЛЕ с четырьмя пасами. В субботу Алексей прервал 11-матчевую серию без результативных действий — оформил передачу на Джанлуку Скамакку в поединке с «Лечче» (2:0) и помог «Аталанте» вернуться в ЛЧ спустя два сезона. «Нерадзурри» неудачно провели отрезок с конца февраля по середину апреля: три поражения, три ничьи и лишь одна победа в серии А. В последний месяц дела наладились: выиграли в пяти турах подряд и гарантированно финишируют в топ-5.

Главный вопрос: сработает ли магия россиянина против несокрушимого «Байера». Леверкузенцы первыми в истории бундеслиги прошли сезон без поражений (28 побед плюс шесть ничьих). В XXI веке это удавалось лишь двум клубам из топ-5 лиг Европы — «Арсеналу» в АПЛ-2003/04 (26+12) и «Ювентусу» в серии А-2011/12 (23+15).

Гранит Джака («Байер»).
Фото Getty Images

«Фармацевты» ни разу не проиграли и в остальных турнирах — серия насчитывает 51 матч (42+9) и уже стала рекордной для всего европейского футбола. От золотого хет-трика команду Хаби Алонсо отделяют два финала — в Лиге Европы против «Аталанты» и в Кубке Германии с «Кайзерслаутерном». Они состоятся с разницей в три дня.

На групповом этапе второго по статусу еврокубка «Байер» перемолол «Карабах», «Мольде» и «Хэкен» — шесть побед из шести с разницей мячей 19:3. В 1/8 финала леверкузенцы снова встретились с клубом из Азербайджана — пройти дальше помогли уже знаменитые камбэки на последних минутах (2:2, 3:2). В четвертьфинале «фармацевты» зачехлили «Вест Хэм» (2:0, 1:1), а затем цинично отомстили «Роме» за поражение в прошлогоднем полуфинале. На Олимпийском стадионе выиграли всухую (2:0), а на «Бай-Арене» снова ушли от поражения незадолго до финального свистка (2:2).

Ранее «Байер» дважды добирался в еврокубках до финала. Проиграл в обоих: в Кубке УЕФА-1997/88 «Эспаньолу» (0:3, 3:0, 2:3 пен), а в ЛЧ-2001/02 — мадридскому «Реалу» (1:2). Правда, для Хаби Алонсо, который превратил «Неверкузен» в «Неверлузен» всего за полтора сезона, это не имеет никакого значения.

Хаби Алонсо («Байер»).
Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Аталанта» — «Байер»

У «нерадзурри» три потери — Эмиль Хольм в лазарете с повреждением лодыжки, Сеад Колашинац выбыл из-за мышечных проблем, а у Мартена де Рона травма бедра.

Леверкузенцы подошли к финалу в боевом составе: лазарет пуст, дисциплинарных отстранений тоже не имеется.

«Аталанта» — «Байер»: статистика личных встреч

Два года назад бергамаски и «фармацевты» сыграли в 1/8 финала Лиги Европы. Тогда оба раза победила команда Джан Пьеро Гасперини (3:2, 1:0). Главными героями матча на «Гевисс Стэдиум» стали Руслан Малиновский и Луис Муриэль: украинец оформил 1+2 по гол+пас, колумбиец — 2+1. За леверкузенцев забили Чарлес Арангис и Мусса Диаби. На «Бай-Арене» все решил единственный мяч Жереми Бога, который влетел на отметке 90+1.

Алексей Миранчук и Сердар Азмун («Аталанта» — «Байер»).
Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Байер»

Немецкий клуб уже приучил к голам на последних минутах и регулярным камбэкам: леверкузенцы отличились после 80-й минуты в 25 из 51 матча во всех турнирах. Стоит ждать, что в финале развязка тоже произойдет во втором тайме: в первой половине встречи соперники будут присматриваться друг к другу и постараются минимизировать угрозы у своих ворот. В таком случае после перерыва игра получится куда более открытой и вероятность забитых мячей будет гораздо выше.

Рекомендуемая ставка: «самый результативный тайм — второй» за 2.05.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
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