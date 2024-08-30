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Сегодня, 10:45

Лига Европы и Лига конференций: время начала жеребьевки и где смотреть трансляцию

Жеребьевка общего этапа Лиги Европы и Лиги конференций состоится 30 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

В пятницу, 30 августа состоятся жеребьевка общего этапа Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025. Церемония пройдет в конгресс-центре «Гримальди форум» в Монако. Начало — в 13.45 по московскому времени.

В прямом эфире церемонию жеребьевки в России покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

Групповой этап Лиги Европы и Лиги конференций впервые пройдет в новом формате. Групповой этап станет одной лигой с 36 клубами. На данной стадии команды, участвующие в ЛЕ сыграют восемь матчей с соперниками (по четыре дома и на выезде), в ЛК каждый клуб проведет шесть игр с соперниками (по три дома и на выезде).

Лига Европы УЕФА
Лига конференций
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