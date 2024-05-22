Миранчук проводит лучший сезон в «Аталанте». Вся команда в отличном состоянии и готова дать бой «Байеру»

Гасперини снова топ.

Практически все достижения в истории «Аталанты» пришлись на эпоху Джан Пьеро Гасперини — тренера с собственным отличающимся подходом, но с нулем трофеев в карьере. 66-летний итальянец проиграл с бергамасками уже три финала Кубка Италии, и в еще одном финале, уже Лиги Европы, против непобежденного в этом сезоне «Байера», будет невероятно сложно. Гасперини в клубе уже восемь лет, и ему как будто просто не суждено завоевать хотя бы какой-нибудь трофей. При этом он в очередной раз создал очень симпатичную команду: с собственным стилем, мощными исполнителями и простором для прогресса.

В начале сезона «Аталанта» не выглядела претендентом на трофеи

Сезон-2023/24 — однозначно самый успешный для команды за последние несколько лет. Бергамаски пробились в финалы Кубка Италии и Лиги Европы, а в чемпионате за тур до конца идут третьими по потерянным очкам (имеют игру в запасе относительно «Ювентуса» и «Болоньи»). Казалось, что после трех третьих мест в серии А подряд, четвертьфинала Лиги чемпионов и двух проигранных финалов национального Кубка «Аталанта» сдулась, а Гасперини на фоне ухода прежних лидеров больше не создаст топовый проект. Но на «Атлети Адзурри д'Италия» вновь горячо, хотя в начале сезона все выглядело иначе. Неудивительно, что 66-летнего специалиста даже добавили в список номинантов на звание тренера года в Европе от Globe Soccer Awards.

«Аталанта» весь первый круг шла внизу первой десятки чемпионата и никак не могла нащупать стабильность. По итогу стартовых 19 туров пришвартовались седьмыми всего в трех очках от идущего 10-м «Торино». До третьей строчки, куда команда метит сейчас, вырисовывалась пропасть в девять баллов. На этом промежутке «Аталанта» выиграла лишь девять раз, провела почти месяц без побед (в ноябре-декабре) и испытывала серьезные проблемы против топ-оппозиции — уступила «Интеру» (1:2), «Лацио» (2:3), «Наполи» (1:2) и «Болонье» (0:1), сыграла вничью с «Ромой» (1:1) и «Ювентусом» (0:0).

«Мы знаем, что для некоторых команд Лига чемпионов является естественной целью на сезон, тогда как для нас это максимальное достижение», — говорил Гасперини в середине сезона.

Сейчас ситуация выглядит совсем иначе: «Аталанта» гарантировала себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон и даже может продраться в топ-3 серии А: отстает от идущих выше «Болоньи» и «Ювентуса» лишь на два очка и имеет игру в запасе. Команда мощно прибавила по ходу сезона, причем взбодрилась уже зимой — выдала 10-матчевую серию без поражений, а за 19 весенних игр во всех турнирах потерпела всего пять поражений. В начале сезона такое количество проигрышей она набрала уже за 13 туров чемпионата.

Результатом скачка оказались места в финалах Кубка Италии и Лиги Европы. К сожалению, национальный Кубок Гасперини проиграл уже в третий раз за шесть лет, но на ЛЕ шансы еще остаются.

Алексей Миранчук. Фото Reuters

В «Аталанте» вновь круто прогрессируют игроки

Взлет команды по ходу сезона связан с мощным прогрессом сразу нескольких исполнителей. Ни для кого не секрет, что Гасперини — один из лучших в том, чтобы выжать из игрока максимум. Конечно, этот рост требует огромных усилий и терпения, из-за чего кто-то не уживается с требовательным итальянцем и считает его деспотом. Но обратных примеров точно не меньше, и нынешний сезон — очередное тому подтверждение.

«Вы должны поблагодарить Гасперини. Он оказал на это большое влияние: атакующие качества, которые, кажется, немного дремали во мне, были пробуждены игровой системой в Бергамо. Я работаю там уже четыре года и усвоил эту модель. Я тот, кто любит участвовать в наступательной игре», — оценил работу с тренером Робин Госенс.

Взгляните сами: лучший сезон в карьере проводит Шарль де Кетеларе, которого уже списали в «Милане» после провального дебютного года — в нем бельгиец подарил лишь одну голевую в серии А. Сейчас у 23-летнего нападающего уже 14+9 во всех турнирах и звание одного из самых прогрессирующих футболистов Италии. Также круто выросли его партнеры по нападению: Алексей Миранчук и Джанлука Скамакка. Первый тоже проводит самый результативный сезон в Италии, второй — даже превзошел топ-уровень, который показывал до отъезда в АПЛ летом 2022-го. Форвард оформил 18+7 во всех соревнованиях, а его дисквалификацию на финал Кубка Италии Гасперини признал как одну из главных причин неудачи.

Выдающийся сезон проводит атакующий полузащитник Тен Копмейнерс. Голландец — четвертый в команде по игровым минутам (3652) и третий по «гол+пас» с 22 (15+7) результативными действиями. 26-летний футболист выделяется созидательными навыками и неплохо помогает в прессинге — по-другому в команде Гасперини просто не может быть. Копмейнерс входит в 5% лучших полузащитников Европы по касаниям в штрафной соперника в среднем за 90 минут (2,99) и продвижению мяча (2,97), а также в 2% лучших по количеству точных прогрессивных передач (6,59) и npxG+xAG — сумме ожидаемых голов и передач без учета пенальти (0,45). Летом такой бриллиант, вероятно, все же покинет «Аталанту», которая хочет за него не меньше 60 миллионов евро. Один из самых реальных кандидатов — «Ливерпуль».

На новый уровень вышел и центральный полузащитник Эдерсон. Бразилец превратился в практически незаменимого футболиста — больше него игровых минут собрал только защитник Берат Джимсити (4158 против 3995). В прошлом сезоне бразилец провел на поле практически в два раза меньше — всего 2288 минут, правда, «Аталанта» не участвовала в еврокубках. В текущей кампании он лучший в команде по количеству передач в финальную треть (222 во всех турнирах) и третий по пасам в штрафную (48). При этом бразилец действует достаточно глубоко и немало отрабатывает в обороне. Такой работяга уже привлек «Ювентус» и «Атлетико».

«Я знал, что у нас надежные оборона и полузащита, где футболисты играют вместе годами. Приход Колашинаца однозначно усилил защиту, также мы прибавили на флангах — игроки прогрессируют. Больше всех прибавили представители атаки — де Кетеларе, Миранчук и Скамакка. Конечно, мы знали, на что способен Лукман. Также стоит отметить Туре, у которого ранее были проблемы», — рецензировал Джан Пьеро.

Миранчук наконец один из лучших в команде

Отдельно стоит отметить, что наконец-то важным элементов команды Гасперини стал Алексей Миранчук. Конечно, россиянин все еще не является однозначно основным — провел на поле 1798 минут во всех турнирах, а это лишь 15-й показатель в команде. Но тренер точно доверяет ему намного больше: в предыдущих двух сезонах в «Аталанте» полузащитник не набирал и 1000 сыгранных минут. Вероятно, Миранчук наконец проникся концепцией Джан Пьеро, которая требует серьезной отдачи и понимания — Алексей далеко не первый, кому потребовалось время для адаптации у итальянца. Теперь он выглядит на поле отлично встроенным командным элементом и уже не раз получал публичную похвалу тренера. «Миранчук стал для нас ключевым футболистом», — говорил тренер после победы над «Дженоа» (4:1).

Взлет и обретение стабильности команды связаны с лучшим отрезком Алексея в сезоне. Зимой он просто божил: во время 10-матчевой серии команды без поражений оформил «2+5» во всех турнирах, всего у него в этом сезоне уже 16 (4+12) результативных действий. Причем Гасперини доверяет россиянину и в по-настоящему сложных матчах: Алексей вышел в основе ответного четвертьфинала ЛЕ с «Ливерпулем» (0:1), противостояний 1/8 финала со «Спортингом» (1:1 и 2:1 — где оформил по результативному пасу в обоих матчах), а финале Кубка Италии получил на поле чуть больше получаса.

Миранчук стал действовать намного ближе к воротам соперника и иногда появляется практически на острие. Изменение игровой роли признал и сам россиянин, отметив, что на это повлиял тренер. «Мы с де Кетеларе хорошо сыграли, я ассистировал ему, он — мне. Это нормально, мы вместе играем в нападении и должны помогать друг другу забивать. Гасперини просит меня много играть на последних 16 метрах, откуда я могу забивать и отдавать голевые передачи», — рассказал Алексей после игры с «Сассуоло» (3:1).

Теперь обязательно ждем Миранчука в составе на матч против «Байера». Футболисты из России еще ни разу не проигрывали в еврокубковых финалах. Правда, в них достаточно поражений у Гасперини. Но это никак не обесценивает работу тренера, который во второй раз за короткий срок создал очень мощную «Аталанту»: команда претендует на трофеи и самые высокие места в серии А. Заслуга Джан Пьеро в этом видна на 100%.