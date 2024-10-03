Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 19:15

«Карабах» — «Мальме»: смотреть матч Лиги Европы онлайн 3 октября

«Карабах» сыграет с «Мальме» в Лиге Европы 3 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Гурбан Гурбанов, главный тренер ФК «Карабах».
Фото Global Look Press

«Карабах» и «Мальме» встретятся в рамках 2-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 3 октября. Матч пройдет на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку (Азербайджан). Начало — в 19.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Карабах» — «Мальме» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также в Okko будет доступна перекличка в формате мультикаста.

Основная стадия ЛЕ сезона-2024/2025 стартовала 15 сентября и завершится 21 мая.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 19:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Карабах
Мальме

Лига Европы УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Карабах
ФК Мальме
Читайте также
«Зенит» разгромил «Акрон» в матче Кубка России
Чекалины и их партнер подозреваются в выводе из РФ более 250 млн рублей
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Кенгуренок Крош найден живым. Его хотели обменять на редкую обезьяну
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина воспитывают двух дочерей
Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак» в Кубке
Популярное видео
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости