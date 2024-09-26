«Аякс» разгромил «Бешикташ» в матче Лиги Европы

«Аякс» в домашнем матче одержал победу над «Бешикташем» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы — 4:0.

В составе амстердамского клуба дубль сделал Мика Годтс, еще по 1 голу на счету Киана Фитц-Йима и Кеннета Тейлора.

В другом матче игрового дня «Брага» дома обыграла «Маккаби» из Тель-Авива. В составе португальской команды дубль сделал Брума, забив по голу с игры и с пенальти (победный мяч — в добавленное ко второму тайму время). У израильского клуба гол на счету Ошера Давиды (с пенальти). На 8-1 и 9-1 добавленных ко второй половине игры минутах были удалены игроки «Маккаби» Тайриз Асанте и Габи Каничовски.

Румынский ФКСБ обыграл латвийскую РФШ со счетом 4:1.

3 октября «Аякс» сыграет на выезде с пражской «Славией»,