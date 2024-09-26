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26 сентября, 23:59

«Аякс» разгромил «Бешикташ» в матче Лиги Европы

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Аякс» обыграл «Бешикташ» в матче Лиги Европы — 4:0.
Фото Global Look Press

«Аякс» в домашнем матче одержал победу над «Бешикташем» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы — 4:0.

В составе амстердамского клуба дубль сделал Мика Годтс, еще по 1 голу на счету Киана Фитц-Йима и Кеннета Тейлора.

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
26 сент, 22:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
4:0
Бешикташ

В другом матче игрового дня «Брага» дома обыграла «Маккаби» из Тель-Авива. В составе португальской команды дубль сделал Брума, забив по голу с игры и с пенальти (победный мяч — в добавленное ко второму тайму время). У израильского клуба гол на счету Ошера Давиды (с пенальти). На 8-1 и 9-1 добавленных ко второй половине игры минутах были удалены игроки «Маккаби» Тайриз Асанте и Габи Каничовски.

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
26 сент, 22:00. Municipal de Braga (Брага)
Брага
2:1
Маккаби Т-А

Румынский ФКСБ обыграл латвийскую РФШ со счетом 4:1.

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
26 сент, 22:00. National Arena (Бухарест)
Стяуа
4:1
РФШ

3 октября «Аякс» сыграет на выезде с пражской «Славией»,

ФК Аякс
ФК Бешикташ
ФК Брага
ФК Маккаби (Тель-Авив)
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