«Манчестер Юнайтед» и «Твенте» встретятся в Лиге Европы

«Манчестер Юнайтед» и «Твенте» встречаются в 1-м туре общего этапа Лиги Европы в среду, 25 сентября. Матч примет стадион «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Также на стриминговом сревисе пройдут переклички вечерних игр (мультикаст — все встречи в одной вкладке).

Следите за ключевыми событиями игры «Манчестер Юнайтед» — «Твенте» в матч-центре на нашем сайте.

В этом розыгрыше Лиги Европы участвуют 36 клубов, объединенных в одну общую таблицу. Каждая команда играет по 8 матчей с восемью разными соперниками (4 на домашнем стадионе, 4 другие — в гостях).