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Сегодня, 10:10

Агент защитника ПАОКа Кульеракиса объяснил эпизод перед незабитым Чаловым пенальти

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент защитника ПАОКа Константиноса Кульеракиса Пасхалис Таунтурис в разговоре с «СЭ» прокомментировал эпизод с пенальти в матче первого раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против «Шемрок Роверс» (4:0).

На 3-й добавленной минуте российский нападающий ПАОКа Федор Чалов не реализовал пенальти, который изначально хотел исполнить Кульеракис.

«Никаких проблем и недопонимания. Кульеракис попросил дать пробить пенальти только потому, что это была его последняя игра в домашнем матче перед отъездом в «Вольфсбург». Но поскольку Чалов тоже хотел пробить его, это было приоритетом для ПАОКа. Чалов — исполнитель пенальти. После игры были заявления от Кульеракиса, чтобы объяснить ситуацию, и он похвалил Чалова. Это не проблема. Кульеракис очень уважает Чалова», — сказал Таунтурис «СЭ».

Ответный матч между «Шемрок Роверс» и ПАОКом пройдет 29 августа в Ирландии.

Федор Чалов (в&nbsp;центре). Чалов не забил пенальти, но помог в двух голах. Еврокубковый дебют легенды «Амкара», «Челси» привыкает к Лиге конференций

Федор Чалов
Лига Европы УЕФА
ФК ПАОК
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