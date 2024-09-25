«Манчестер Юнайтед» не сумел победить «Твенте» в Лиге Европы

«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Твенте» в 1-м туре общего этапа Лиги Европы — 1:1.

Счет на 35-й минуте открыл полузащитник манкунианцев Кристиан Эриксен. Гости отыгрались благодаря голу Сэма Ламмерса на 68-й минуте.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет против «Порту», а «Твенте» дома примет «Фенербахче». Обе игры пройдут 3 октября.

В параллельном матче «Андерлехт» дома победил «Ференцварош» (2:1).