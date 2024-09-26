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Тен Хаг о ничьей «Манчестер Юнайтед» с «Твенте»: «Нас наказали за собственную ошибку»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Эрик тен Хаг.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничью с «Твенте» (1:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Мы позволили «Твенте» остаться в игре. Вели 1:0, контролировали матч... Нужно было проявить собранность и продолжать в том же духе во втором тайме. Мы не смогли довести дело до конца. Надо было забивать второй гол, но нас наказали за собственную ошибку. Как только ты повел в счете, нужно идти и забивать еще. Да, это был наш первый матч Лиге Европы, но было очень важно одержать победу», — приводит официальный сайт УЕФА слова тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» проведет следующий матч в Лиге Европы 3 октября против «Порту».

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Твенте
Эрик тен Хаг
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