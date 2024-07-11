Футбол
Лига Европы
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

11 июля, 23:15

Шок для «Актобе» Парфенова, «Урарту» не остановил отказ пустить в Эстонию российских легионеров

«Урарту» обыграл «Калев» в матче квалификации Лиги конференций
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Урарту» обыграл «Калев» (2:1) в матче квалификации Лиги конференций.
Фото ФК «Урарту»
Рассказываем о главных событиях первых матчей квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги конференций.

Угловые — как кошмар

Лига Европы. 1-й отборочный раунд
11 июл, 20:00. Pod Cebratom (Ружомберок)
Ружомберок
5:2
Тобол Кс

«Тобол», за который второй сезон выступает бывший защитник «Волгаря» и «Родины» Габараев, забил первый гол Казахстана в новом еврокубковом сезоне. Его автором стал серб Иванович, но основная заслуга принадлежит Чеснокову. Форвард сборной доиграл эпизод до конца и выиграл борьбу у линии поля, после чего выкатил мяч партнеру. Однако гостей подводили действия у собственных ворот.

Они вели в счете менее трех минут. Потом и вовсе проигрывали, а когда после красивой стеночки Иванович на 45-й минуте вывел на пустые ворота Энена, равновесие не продержалось даже до перерыва. «Ружомберок» отличился при подаче углового. Это был второй результативный корнер хозяев, а во втором тайме случился и третий. Потом — четвертый. Это какая-то совершенно невероятная эффективность при пяти подачах от углового флажка.

Роман Зобнин (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Актобе&raquo;. «Спартак»: ассист Соболева, полный стадион в Актобе, ничья с командой Парфенова

Штанги и перекладина против «Актобе»

Лига конференций. 1-й отборочный раунд
11 июл, 18:00. Tcentralny (Актюбинск)
Актобе
0:1
Сараево

Занимающий в чемпионате Казахстана второе место «Актобе» после генеральной репетиции в товарищеском матче со «Спартаком» стартовал в еврокубках с не самого простого соперника. Тем не менее команда Дмитрия Парфенова на правах хозяев диктовала свои условия и создала первый опасный момент. Самородов после смещения в центр пробил в штангу, а еще одно попадание в каркас ворот отменило споры о зафиксированном у хозяев офсайде.

Правда, в какой-то момент темп атак казахстанцев спал. Или это соперник затянул «Актобе» в вязкую игру. Впрочем, ближе к концовке давление на ворота «Сараево» усилилось. Одним из тех, кто освежил игру, стал воспитанник «Ахмата» Умаев, однако его атаку со «второго этажа» остановила перекладина. А уже в компенсированное время сантиметры отделили форварда от гола-красавца после удара через себя. «Сараево» же словно заманил казахстанцев в ловушку, решив судьбу игры в свою пользу единственным за игру толковым ударом с подбора попавшего в «девятку» Кьереме.

Российский вратарь &laquo;Урарту&raquo; Александр Мелихов. Российских игроков «Урарту» не пустили в Эстонию. Они пропустят первый матч квалификации Лиги конференций

Идеальное возвращение

Лига конференций. 1-й отборочный раунд
11 июл, 19:30. Kalevi Keskstaadion (Таллин)
Калев Т
1:2
Урарту

Перед игрой в Таллине случился скандал — в Эстонию не пустили выступающих за «Урарту» российских легионеров. Тренирующий армянскую команду Дмитрий Гунько сообщил об отказе в визах для четверых футболистов, хотя всего россиян в составе шестеро. Самые известные из них — экс-защитник «Спартака» Пуцко и пытающийся в очередной раз перезапустить карьеру Игнатьев. В итоге в протоколе у гостей значилось всего шесть запасных, а среди вынужденно отсутствовавших самой чувствительной стала потеря основного голкипера Мелихова.

Его сменщика заставили достать мяч из сетки уже в дебюте, но в центре внимания гораздо чаще оказывался вратарь хозяев Форсман. Если бы не 36-летний финн, «Урарту» забил бы гораздо раньше, чем на добивании после собственной атаки отличился Мовсесян. Его дуэль с Форсманом стала украшением матча. И если обводящий удар вратарь остановил, вытянув мяч из дальней «девятки», то спустя пару минут — когда оборона хозяев во главе с 38-летним экс-защитником «Ливерпуля» Клаваном провалилась — Мовсесян расстрелял ворота с нескольких метров. Его дебют — а точнее, возвращение в родной клуб спустя семь лет — получился образцовым. Через неделю ждем премьеру Игнатьева и Пуцко.

Иван Перишич. «Торпедо» из Кутаиси подписало Сако и нацелилось на Перишича с Нани. Что происходит?

Пока без Сако

Лига конференций. 1-й отборочный раунд
11 июл, 20:00. Ramaz Shengelia Stadium (Кутаиси)
Торпедо Кт
1:1
Тирана

Кутаисское «Торпедо» прилично пошумело летом в информационном пространстве, подписав контракт с бывшим защитником «Ливерпуля» Сако. Правда, 34-летний француз за грузинский клуб пока не сыграл. И далеко не факт, что с ветераном на поле возглавляемая шотландцем Стивом Кином команда выступила бы лучше. В атаке ей помог автогол, а на своей половине поля — несколько раз спасший команду Кляйич. Правда, против одного удара — точно под дальнюю штангу — серб оказался бессилен. И, пожалуй, «Тирана» будет фаворитом перед ответной игрой.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Лига конференций
ФК Актобе
ФК Тобол
ФК Торпедо (Кутаиси)
ФК Урарту
0
Читайте также
Российских игроков «Урарту» не пустили на матч в Эстонию
На Олимпиаде-2024 спортсменкам разрешат кормить младенцев грудью
Эксперт рассказал, как тон голоса может привлечь внимание противоположного пола
«В руководстве есть какие-то проблемы. Нельзя так работать». Руслан Пименов — о провале «Локомотива» на трансферном рынке, Глушенкове, Дзюбе и статусе «середняка»
ФСБ России показала кадры задержания готовившего атаку на храм в Майкопе мужчины
Daily Mail указала на сигнал России Стармеру по конфликту на Украине
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Миранчук — 10-й россиянин, выигравший еврокубок с зарубежным клубом. А кто был до него?

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости