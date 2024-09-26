«Тоттенхэм» примет «Карабах» в рамках 1-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 26 сентября. Матч состоится на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Тоттенхэм» — «Карабах» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр «Okkо» в разделе Спорт по платной подписке. Также будет доступна перекличка в формате мультикаста в Okko для вечерних игр с 22.00.

Основная стадия ЛЕ стартовала 15 сентября 2024 года и завершится 21 мая 2025-го.

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