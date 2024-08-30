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Сегодня, 14:30

ПАОК Оздоева и Чалова сыграет с «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» Захаряна

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Жеребьевка Лиги Европы.
Фото Reuters

30 августа состоялась жеребьевка общего этапа Лиги Европы сезона-2024/25. Команды узнали своих соперников в финальной стадии еврокубка.

В общей сложности команды проведут по восемь матчей с разными соперниками (4 — дома и 4 — в гостях).

Результаты жеребьевки первой корзины выглядят следующим образом:

«Рома»: «Айнтрахт» (дома), «Тоттенхэм» (в гостях), «Брага» (д), «АЗ» (г), «Динамо» Киев (д), «Юнион» (г), «Атлетик» (д), «Эльфсборг» (г).

«Манчестер Юнайтед»: «Рейнджерс» (д), «Порту» (г), ПАОК (д), «Фенербахче» (г), «Буде-Глимт» (д), «Виктория» (г), «Твенте» (д), ФКСБ (г).

«Порту»: «Манчестер Юнайтед» (д), «Лацио» (г), «Олимпиакос» (д), «Маккаби» Тель-Авив (г), «Мидтьюланн» (д), «Буде-Глимт» (г), «Хоффенхайм» (д), «Андерлехт» (г).

«Аякс»: «Лацио» (д), «Славия» (г), «Маккаби» (д), «Реал Сосьедад» (г), «Галатасарай» (д), «Карабах» (г), «Бешикташ» (д), РФШ (г).

«Рейнджерс»: «Тоттенхэм» (д), «Манчестер Юнайтед» (г), «Лион» (д), «Олимпиакос» (г), «Маккаби» (д), «Мальме» (г), ФКСБ (д), «Ницца» (г).

«Айнтрахт»: «Славия» (д), «Рома» (г), «Фенербахче» (д), «Лион» (г), «Виктория» (д), «Мидтьюланн» (г), РФШ (д), «Бешикташ» (г).

«Лацио»: «Порту» (д), «Аякс» (г), «Реал Сосьедад» (д), «Брага» (г), «Лудогорец» (д), «Динамо» Киев (г), «Ницца» (д), «Твенте» (г).

«Тоттенхэм»: «Рома» (д), «Рейнджерс» (г), «АЗ» (д), «Ференцварош» (г), «Карабах» (д), «Галатасарай» (г), «Эльфсборг» (д), «Хоффенхайм» (г).

«Славия»: «Аякс» (д), «Айнтрахт» (г), «Фенербахче» (д), ПАОК (г), «Мальме» (д), «Лудогорец» (г), «Андерлехт» (д), «Атлетик Бильбао» (г).

Греческий ПАОК, за который выступают россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев, проведут матчи с «Реал Сосьедад» Захаряна, «Викторией», «Славией», «Ференцварошем», «Стяуа» (все — дома), «Манчестер Юнайтед», «Галатасараем» и РФШ (все — на выезде).

Лига Европы УЕФА
ФК Лацио
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПАОК
ФК Рома
ФК Славия (Прага)
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