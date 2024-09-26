«Рома» не удержала победу над «Атлетиком» в матче Лиги Европы
«Рома» дома сыграла вничью с «Атлетиком» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:1.
Гол в первом тайме забил форвард римлян Артем Довбик. В концовке встречи игрок баскского клуба Аитор Паредес сравнял счет.
«Рома» 3 октября сыграет в гостях с «Эльфсборгом», «Атлетик» примет АЗ.
«Лион» дома победил «Олимпиакос» — 2:0. Во втором тайме голы забили Райан Шерки и Саид Бенрахма.
«Лион» 3 октября сыграет в гостях с «Рейнджерс», «Олимпиакос» примет «Брагу».
«Айнтрахт» дома сыграл вничью с «Викторией Пльзень» — 3:3.
У немецкого клуба отметились Уго Экитике, Эрик Дина и Расмус Кристенсен. У чешского клуба голы забили Павел Шульц, Принс Аду и Вацлав Емелка.
«Айнтрахт» 3 октября сыграет на выезде с «Бешикташем», «Виктория» примет «Лудогорец».
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