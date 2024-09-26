«Тоттенхэм» — «Карабах»: команда из Азербайджана даст жару в Лондоне
«Тоттенхэм» стартует в Лиге Европы матчем с азербайджанским «Карабахом». Игра пройдет 26 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — француз Вилли Делажо. Следить за игрой можно будет в эфире онлайн-платформы «Okko Спорт».
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, хозяева — огромные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.15, что составляет примерно 85% вероятности. Выигрыш коллектива из Азербайджана доступен с котировкой 17.0 (5%), даже ничья идет за гораздо меньшие 9.00 (10%).
Рынок на непоражение гостей дан за 5.88.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают абсолютное превосходство «Тоттенхэма»:
• 2:0 и 3:0 — за 6.20;
• 4:0 — за 8.00.
Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.88, ТМ 3.5 — за 1.92.
Рынок «обе забьют» представлен за 2.06, котировка на обратный вариант — 1.74.
Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Карабах»
«Тоттенхэм» на старте сезона выступает ярко, но не всегда стабильно: отличается в среднем 1,83 раза за игру, но при этом лишь раз закончил без пропущенных мячей — сдержал «Эвертон» во втором туре АПЛ (4:0). «Карабах» серьезно уступает «шпорам» в классе, но в прошлом еврокубковом сезоне показал, что способен доставлять неудобства грозным оппонентам — добрался до 1/8 финала Лиги Европы, где драматично уступил фартовому «Байеру» (4:5 по сумме двух игр). К тому же в еврокубковом отборе команда из Азербайджана тоже много забивала — в среднем 2,5 раза за 90 минут.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 2.10.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1