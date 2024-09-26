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«Тоттенхэм» — «Карабах»: команда из Азербайджана даст жару в Лондоне

Прогноз на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Карабах» 26 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).
Фото Global Look Press

«Тоттенхэм» стартует в Лиге Европы матчем с азербайджанским «Карабахом». Игра пройдет 26 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — француз Вилли Делажо. Следить за игрой можно будет в эфире онлайн-платформы «Okko Спорт».

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
26 сент, 22:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Карабах

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, хозяева — огромные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.15, что составляет примерно 85% вероятности. Выигрыш коллектива из Азербайджана доступен с котировкой 17.0 (5%), даже ничья идет за гораздо меньшие 9.00 (10%).

Рынок на непоражение гостей дан за 5.88.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают абсолютное превосходство «Тоттенхэма»:

• 2:0 и 3:0 — за 6.20;

• 4:0 — за 8.00.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.88, ТМ 3.5 — за 1.92.

Рынок «обе забьют» представлен за 2.06, котировка на обратный вариант — 1.74.

Сон Хын Мин и&nbsp;Джеймс Мэддисон (&laquo;Тоттенхэм&raquo;). «Тоттенхэм» стартует в Лиге Европы матчем с «Карабахом». В прошлом сезоне «скакуны» едва не затоптали «Байер»

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Карабах»

«Тоттенхэм» на старте сезона выступает ярко, но не всегда стабильно: отличается в среднем 1,83 раза за игру, но при этом лишь раз закончил без пропущенных мячей — сдержал «Эвертон» во втором туре АПЛ (4:0). «Карабах» серьезно уступает «шпорам» в классе, но в прошлом еврокубковом сезоне показал, что способен доставлять неудобства грозным оппонентам — добрался до 1/8 финала Лиги Европы, где драматично уступил фартовому «Байеру» (4:5 по сумме двух игр). К тому же в еврокубковом отборе команда из Азербайджана тоже много забивала — в среднем 2,5 раза за 90 минут.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 2.10.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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Оренбург – Пари НН
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27.09 19:00
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 - : -
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Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Ростов – Акрон
 - : -
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