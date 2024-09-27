Соланке назвал, за счет чего «Тоттенхэм» в меньшинстве разгромил «Карабах»

Форвард «Тоттенхэма» Доминик Соланке после победы над «Карабахом» (3:0) в матче 1-го тура Лиги Европы назвал ключевые факторы успеха команды.

«Ребята выстояли, продемонстрировали дух, присущий нашей команде. Вечер был трудный, учитывая задержку матча и красную карточку», — приводит официальный сайт УЕФА слова Соланке.

Матч начался с задержкой в 35 минут, так как азербайджанская команда из-за пробок в Лондоне не смогла вовремя приехать на стадион.

Во втором туре 3 октября «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Ференцварошем», а «Карабах» дома встретится с «Мальме».