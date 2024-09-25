«Реал Сосьедад» и «Ницца» сыграли вничью в Лиге Европы

«Реал Сосьедад» в гостях сыграл вничью с «Ниццей» в 1-м туре общего этапа Лиги Европы — 1:1.

Счет на 18-й минуте открыл полузащитник гостей Андер Барренечеа. В конце первого тайма хозяева отыгрались благодаря голу Пабло Росарио.

На 55-й минуте форвард «Ниццы» Эванн Гессан не реализовал пенальти.

В следующем туре «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Андерлехт», а «Ницца» в гостях встретится с «Лацио». Оба матча пройдут 3 октября.

В параллельном матче чешская «Славия» в гостях обыграла «Лудогорец» (2:0).