40-летний Пасвер вытянул «Аякс» пятью сейвами в безумной серии пенальти. У Минска будет евроосень, армянский «Ноа» выбил АЕК

Рассказываем о главных события ответных матчей 3-го отборочного раунда Лиги Европы и Лиги конференций.

34 удара

«Аякс» после победы в Афинах сам придумал себе проблемы. Оборона «Панатинаикоса», где играют бывшие футболисты «Ростова» и «Локомотива» Ингасон и Едвай, не выглядела образцом надежности. Вынос из пустых ворот, попадания в каркас, убойные моменты вроде выхода Тэйлора один на один, который остановил выигрывающий на данный момент у Юрия Лодыгина конкуренцию поляк Дронговски, — этого хватило бы на крупную победу.

Больше того — за минуту до того, как Тете после серии рикошетов ударом в угол все же поставил в тупик 40-летнего Пасвера, голландцы должны были все заканчивать. Однако под коллективный вздох трибун Годтс из отличной позиции попал в штангу. Получается, этот джокер оказался не так эффективен, как усиливший игру гостей экс-хавбек «Краснодара» Вилена. Для него, как воспитанника «Фейеноорда», данная встреча была принципиальной.

Серия пенальти, против которой в овертайме словно никто не возражал, началась с сейва Пасвера. Ветеран трижды давал одноклубникам шанс все закончить, однако Бробби, Траоре и Бас все портили! Команды пошли на второй круг после образцовых ударов двух голкиперов. Там Пасвер вытащил четвертый удар, но Бробби запустил мяч на трибуны. Казалось, эта серия не закончится никогда. И все же пятый сейв Пасвера сделал главным неудачником Вилену, которому в первой попытке откровенно повезло. Может, не стоило тогда демонстративно прикладывать к губам палец? А Гаеи поставил в этом безумии точку 34-м по счету ударом.

Гибралтарские сложности

Возглавляющий минчан бывший главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко предположил, что в ответном матче гибралтарская команда пойдет вперед большими силами. Как оказалось, лучше всех к этому был готов несколько раз выручивший «Динамо» по ходу стартового отрезка голкипер Лопухов. Но и он оказался бессилен, когда в угол попал Де Барр — один из трех граждан Гибралтара в стартовом составе «Линкольна».

Важно было не пропустить до перерыва еще раз, и, справившись с данной задачей, во второй половине белорусы перевернули игру. В том числе при помощи сразу четырех замен, после которых поле покинули воспитанник московского «Динамо» Школик, а также выступавшие относительно недавно соответственно за тульский «Арсенал» и «Ростов» Бахар и Селява. В новых сочетаниях гол гостей назревал, и его автором стал впервые отличившийся в еврокубках Альфред. Нигериец развернул защитника недалеко от ворот и послал мяч в ближний угол.

Среди тех, кто обострил игру, нужно отметить еще одного представителя Нигерии — недолго выступавшего в российской первой лиге за «Родину» Адеолу. А другой африканский джокер — ивуариец Амиан — арендован у «Химок». Правда, без нервотрепки все равно не обошлось, так как динамовцы потеряли напротив ворот Де Барра, а его неудачный удар обернулся автоголом Пигаса. Хорошо, в другом — тянувшим на пенальти — эпизоде ВАР обнаружил у гибралтарцев офсайд. У минчан, которых в четвертом раунде ждет «Андерлехт», точно будет европейская осень — как минимум группа Лиги конференций.

Чудо от «Ноа» и драма «Арарата»

Чемпион Казахстана, который еще недавно лидировал в национальном первенстве, а сейчас (при наличии двух отложенных матчей) пока пропустил вперед «Актобе» Дмитрия Парфенова и «Кайрат» Александра Кержакова, завершил бесславное в целом выступление в еврокубках. Был, конечно, отрезок, когда «Ордабасы» мог сравнять счет по сумме двух матчей. После очередного опасного момента выступающего за «Пюник» петербуржца Михаила Коваленко, шансы забить были у Садовского и Пластуна, который неточно пробил головой из площади ворот. Зато герой первого матча Отубанджо выдал крутой номер. Проскочив между двумя защитниками, нигериец ворвался в штрафную и с острого угла отправил мяч в сетку. «Пюник» в одном шаге от группового турнира.

Что до Казахстана, то у этой страны в Европе осталась «Астана», которая накануне учинила разгром румынскому «Корнивулу» (6:1). Соперником команды Григория Бабаяна в раунде плей-офф станет норвежский «Бранн».

Победа «Ноа» над АЕК в первом матче (3:1) стала главной сенсацией раунда, но спустя неделю армянский клуб доказал неслучайность того успеха. Да, забивший уникальный гол голкипер Чанчаревич регулярно спасал команду в Афинах, но гости никакой «автобус» не ставили. У них самих хватало острых моментов, а вот концовка получилась нервной после того, как после фланговой подачи под давлением бывшего игрока ЦСКА Цубера свои ворота поразил Гонсалу Силва. Так как судья добавил шестнадцать минут, «Ноа» пришлось выдержать настоящий штурм.

Но тем слаще победа над соперником, в составе которого масса качественных игроков, включая именитого аргентинского новичка Ламелу и хорватского ветерана Виду. У АЕК осенью не будет еврокубков, а «Ноа», который тренирует португалец Руй Мота, на пороге исторического достижения. К нему команду приблизили выступавший в РПЛ за «Амкар» сербский защитник Милькович, уроженец Подмосковья и выпускник академии ЦСКА Артем Аванесян, а также родившийся в Санкт-Петербурге неоднократный победитель ЮФЛ в составе «Зенита» Сергей Мурадян.

Теперь все для «Ноа» решится в противостоянии со словацким клубом «Ружомберок».

Решил не отставать от соотечественников и «Арарат», не смирившийся с минимальным домашним поражением. Даже быстро пропущенный мяч от участника Евро-2024 Надя не сбил настой, и до перерыва гости восстановили равновесие по сумме двух матчей. Армянскую команду вывел вперед так и не сыгравший ни одного матча за «Сочи» полузащитник Арутюнян. «Барсы» отдавали его в аренду сначала в «Пюник», а теперь — в «Арарат». Самое интересное было впереди.

Пропустили еще раз в самом начале второго тайма от все того же Надя? Удалили на 64-й минуте кенийца Нонди? В концовке основного времени колумбиец Дуарте отобрал мяч в центральной зоне и без раздумий с выстрелил в ближнюю «девятку»! Южноамериканец классно вышел на замену вместо уроженца Саратова и воспитанника ЦСКА Армена Амбарцумяна, который выступал за юношеские и молодежную сборную России.

До овертайма оставалось всего ничего, но в компенсированное время случилась настоящая драма. Безупречный удар со штрафного, и 3:3 стали для «Арарата» поражением. С двукратным финалистом Лиги конференций «Фиорентиной» сыграют венгры.

Игроки «Сабаха». Фото ФК «Сабах»

Не только «Карабах»

«Карабах» в азербайджанском футболе стоит особняком и находится в шаге от исторического прорыва в групповой турнир Лиги чемпионов. На данный момент команда Гурбана Гурбанова гарантировала себе как минимум Лигу Европы, тогда как у других представителей закавказской страны права на ошибку не было. Выше оценивались шансы «Сабаха», однако команда, которую недавно тренировал Мурад Мусаев, не смогла отыграться после минимального поражения в Ирландии. Как и тогда азербайджанцы остались в меньшинстве. Уже на 27-й минуте поле досрочно покинул марокканец Шакла, а в начале второго тайма соперник забил оказавшийся победным мяч.

Куда более интригующей получилось противостояние «Зири» с «Осиеком». В Хорватии команда, которую возглавляет отыгравший более ста матчей за сборную Азербайджана Рашад Садыгов, спаслась благодаря пенальти на шестой добавленной минуте. Дома — пропустив незадолго до окончания основного времени — овертайм обеспечил крутой гол Волкова. Грузинский нападающий, приняв мяч недалеко от линии штрафной, отправил его в сетку ударом через себя!

Развязка наступила в серии пенальти. Именно по такому сценарию «Зиря» вылетела из квалификации Лиги Европы от «Шерифа». В этот раз игроки азербайджанской команды снова били с «точки» безобразно, однако их вытянул из пропасти отразивший четыре удара португальский голкипер Тиагу Силва! Чтобы пробиться в группу, «Зире» нужно пройти кипрскую «Омонию».

Гол Неманья Мотика в ворота «Шерифа». Фото ФК «Олимпия»

«Шериф» мимо группы

«Шериф» в минувшем сезоне потерял чемпионский титул, а теперь остался без группового турнира в еврокубках. После 0:3 в Любляне шансы тираспольцев изначально выглядели призрачно, а в итоге даже престиж поддержать не удалось. «Шериф» в этом евросезоне проиграл все три домашних матча, пропустив решающие мячи после 80-й минуты.

Впрочем, у Молдавии в еврокубках еще остался действующий чемпион «Петрокуб», который может попасть в групповой раунд Лиги Европы, но даже в случае неудачи в последнем отборочном раунде осенью выступит в Лиге конференций. Для Грузии же европейский сезон закончился. Ее последний представитель — «Иберия» — объективно уступал по мастерству «Истанбулу ББ». Это подтвердила концовка первого матча, а в Турции вопросов вообще не было.